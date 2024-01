Donald Trump face un anunț controversat: Voi fi dictator/ Video

O declaraţie care nu a trecut neobservată: "Voi fi dictator pentru o zi", a declarat Donald Trump la Fox News, afirmând că se va ocupa cu prioritate de problemele legate de imigraţie dacă va fi ales preşedinte al Statelor Unite.

"După aceea, nu voi mai fi un dictator", a promis fostul locatar al Casei Albe. "Voi conduce lucrurile aşa cum am făcut-o (între 2017 şi 2021)", a asigurat el.

Miliardarul republican este favorit în alegerile primare ale partidului său, a căror primă etapă, din Iowa, va avea loc luni, 15 ianuarie.

Nu este pentru prima dată când Donald Trump spune că va fi "un dictator" în prima zi a posibilului său nou mandat. "Vreau să închid graniţa", a declarat el la Fox News în 6 decembrie.

Miercuri, la acest eveniment de campanie din Des Moines difuzat de canalul conservator, în timp ce Nikki Haley şi Ron DeSantis dezbăteau la CNN, Donald Trump a mai anunţat că vrea să expulzeze "milioane" de străini care au sosit pe teritoriul american în ultimii ani.

"Nu avem altă opţiune", a declarat el.

Fostul ocupant al Casei Albe a salutat, de asemenea, decizia Curţii Supreme din iunie 2022 privind dreptul la avort. "Am încheiat-o şi sunt mândru de ea", a declarat Donald Trump.

????INVISIBLE ACCORDION: Donald Trump, at Iowa Townhall, emphasizes his desire to be a dictator. It's important to take his words seriously as no dictator has desired to be a dictator for only one day. pic.twitter.com/MIJn97VkGo