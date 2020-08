Donald Trump începe să se teamă pentru funcția sa: Avem nevoie de fiecare vot în parte

Preşedintele american Donald Trump a recunoscut marţi pentru prima oară că rezultatul alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie, unde îl va înfrunta pe contracandidatul său democrat Joe Biden, ''va fi strâns'', iar de aceea este nevoie ''de fiecare vot în parte'', transmite EFE potrivit Agerpres.

''Avem nevoie de fiecare vot în parte, pentru că probabil (rezultatul scrutinului) va fi strâns'', a declarat Trump într-un act de campanie la Yuma (statul Arizona), în apropiere de zidul de la frontiera cu Mexicul, una dintre principalele priorităţi ale mandatului său şi simbol al atitudinii sale intransigente faţă de imigraţie, notează sursa citată. ''3 noiembrie va fi una dintre cele mai importante zile a vieţii noastre'', a insistat Trump, într-un discurs ţinut într-un hangar din Yuma, care a durat aproape o oră şi în care l-a calificat pe Biden drept un candidat de ''extrema stângă'', influenţat de ideile socialiste ale senatorului şi fostului aspirant la candidatura democraţilor Bernie Sanders.Anterior, Trump a insinuat că alegerile ar putea fi măsluite şi a semănat îndoieli, fără a prezenta dovezi, cu privire la posibilitatea unei fraude la votul prin poştă, modalitate pentru care a optat chiar el la ultimele alegeri, notează EFE.Titlul evenimentului de campanie de marţi, ''Eşecurile lui Biden în ceea ce priveşte imigraţia şi securitatea la frontieră'', nu lăsa loc la prea multe interpretări, iar Trump a lansat încontinuu săgeţi la adresa lui Biden. ''Joe Biden este o marionetă a stângii radicale, care nu vrea frontiere şi căruia îi plac 'oraşele sanctuar''', a spus Trump în aplauzele a circa 500 de participanţi, mulţi dintre ei fără măşti şi fără a păstra distanţa fizică recomandată.Trump s-a lăudat că este ''foarte dur'' la frontieră cu imigraţia ilegală, atitudine aplaudată îndeosebi de membrii prezenţi la miting ai Sindicatului Naţional al Patrulei de Frontieră (NBPC, conform siglei în limba engleză). Preşedintele american l-a acuzat pe Biden că sprijină ''abolirea ICE (Serviciul pentru Imigraţie şi Vămi), a poliţiei şi închisorilor'', cu toate că - după cum remarcă EFE - fostul vicepreşedinte nu s-a pronunţat în acest sens.Înainte de începerea mitingului, un grup de latino-americani au cântat cu entuziasm ''We Are The Champions'', al formaţiei Queen, un imn al victoriei, aminteşte EFE.În ciuda faptului că Trump a câştigat la alegerile din 2016 în Arizona, sub controlul republicanilor, în prezent acest stat sudic se află pe lista statelor ''indecise'', care nu au o preferinţă clară pentru vreun candidat în sondaje. În ultimele trei decenii, fostul preşedinte Bill Clinton (1993-2001) a fost singurul democrat care a câştigat în Arizona. Totuşi, această tendinţă s-ar putea inversa în acest an, potrivit mai multor analişti care consideră că victoria senatoarei democrate Krysten Sinema în legislativele din 2018 a fost ''un semnal clar'' al acestei schimbări.Trump a vizitat şi zidul de la frontiera cu Mexicul, din deşertul Yuma, cu scopul de a recupera terenul pierdut în sondajele de opinie în ceea ce priveşte intenţiile de vot. Ultimele sondaje îi oferă un avantaj de 8 puncte procentuale la nivel naţional fostului vicepreşedinte Joe Biden. Tot Biden conduce cu 3,5 puncte procentuale în intenţiile de vot şi în Arizona, stat câştigat de Trump în urmă cu patru ani în faţa contracandidatei sale de la acea vreme, Hillary Clinton.Cu scopul de a-şi entuziasma simpatizanţii şi a-şi recupera sprijinul locuitorilor din Arizona, Trump a vizitat Yuma de trei ori în ultimele luni, în timp ce vicepreşedintele Mike Pence s-a deplasat la Mesa şi Tucson, alte două oraşe din Arizona. Abia ce a aterizat şi Trump a dat asigurări că Mexicul va plăti pentru construcţia zidului prin intermediul unei taxe impuse vehiculelor care trec frontiera comună sau al unui impozit pe sumele de bani trimise în ţara de origine de către mexicanii care trăiesc şi muncesc în SUA, idee pe care a mai menţionat-o şi în alte ocazii şi despre care nu a dat detalii.''Da, vor plăti pentru el. Vor plăti pentru el la frontieră, cu vehiculele care intră, vom impune o taxă'', a insistat Trump, care a fost întrebat de o ziaristă dacă încă mai intenţionează să facă Mexicul să plătească pentru construcţia zidului. Deşi nu a vrut să dea detalii în legătură cu valoarea taxei, Trump a menţionat că va fi o sumă ''foarte mică'', deoarece în condiţii normale sunt ''milioane de automobile şi camioane'' care trec zilnic graniţa comună, acum închisă traficului neesenţial din cauza pandemiei de COVID-19. ''Nu contează dacă plătesc acum sau lunile viitoare. Mexicul va plăti. Avem o relaţie foarte bună cu Mexicul, iar Mexicul va plăti pentru zid'', a subliniat preşedintele american.Frontiera dintre Mexic şi SUA, care se întinde pe mai bine de 3.000 de kilometri, este în condiţii normale una dintre cele mai active din lume, cu peste un milion de oameni traversând-o zilnic şi unde se face trafic cu bunuri şi servicii în valoare de 1,7 miliarde zilnic. ''Sunt două lucruri care nu vor îmbătrâni niciodată: roţile şi zidurile. Nu-l vor putea depăşi. Vor putea escalada Everestul, dar îi va costa mult să treacă'' de zidul de la frontieră, a afirmat preşedintele american.