Donald Trump refuză să se întâlnească cu liderul Laburiştilor din Anglia, pe care îl numeşte o 'forţă negativă'

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că a decis să nu se întâlnească cu liderul opoziţiei Jeremy Corbyn în timpul vizitei sale la Londra, catalogându-l pe acesta drept o "forţă negativă", relatează AGERPRES.

Corbyn a luat cuvântul la un miting anti-Trump în timp ce liderul american avea discuţii cu Theresa May la reşedinţa sa oficială din Downing Street, criticându-l pentru tratamentul aplicat refugiaţilor şi pentru faptul că l-a atacat pe primarul Londrei, Sadiq Khan.

În conferinţa de presă susţinută împreună cu Theresa May, Trump a fost întrebat despre Corbyn. "Nu-l cunosc pe Jeremy Corbyn, nu m-am întâlnit niciodată cu el, nu am vorbit niciodată cu el. Voia să se întâlnească cu mine astăzi sau mâine şi am decis că nu voi face acest lucru", a răspuns Trump.

"Cred că este, din punctul meu de vedere, într-o anumită măsură o forţă negativă. Cred că oamenii ar trebui să încerce să facă lucrurile corect şi nu să critice. Nu-mi plac în niciun caz oamenii care critică la fel de mult cum îmi plac şi respect oamenii care pun lucrurile în mişcare", a adăugat el.

Un purtător de cuvânt al Partidului Laburist a confirmat că Corbyn a propus o întâlnire cu Trump în timpul vizitei în Marea Britanie. "Jeremy este gata să discute cu preşedintele despre mai multe chestiuni, inclusiv urgenţa schimbărilor climatice, ameninţările pentru pace şi criza refugiaţilor"