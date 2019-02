Donald Trump se pregătește pentru campania din 2020: A strâns fonduri de peste 21 milioane de dolari

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a colectat, în ultimul trimestru din 2018, fonduri de peste 21 de milioane de dolari pentru campania electorală din 2020, care se adaugă sumei de 106 milioane dolari ce a fost strânsă de la începutul lui 2017, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat difuzat joi de stafful campaniei pentru realegerea lui Trump, această cifră trimestrială reprezintă continuarea unui record de strângere de fonduri pentru un preşedinte al SUA şi depăşeşte cele 18 milioane de dolari, fonduri primite în al treilea trimestru.În plus, sursa citată afirmă că 98,5% din donaţii au fost de o valoare mică, sub 200 de dolari fiecare, ceea ce ar fi o dovadă a "sprijinului popular constant şi istoric" de care se bucură Donald Trump.Totuşi, notează EFE, fondurile de 21 de milioane de dolari au fost depăşite de cheltuielile de 23 milioane de dolari pentru alegerile parlamentare din noiembrie, în care Trump şi-a manifestat sprijinul pentru mai mulţi candidaţi republicani, o cifră mult superioară celor 5 milioane de dolari, plăţi efectuate în precedentele trimestre din 2018.În timp ce predecesorul său, Barack Obama, a început strângerea de fonduri pentru realegerea în funcţie abia în al treilea an al mandatului prezidenţial, Trump a prezentat documentele necesare acţiunii chiar din momentul când a preluat puterea şi s-a implicat în finanţarea campaniei de la jumătatea anului 2017.Tot spre deosebire de predecesorii săi, de când a devenit preşedinte, Trump a ţinut întâlniri cu alegătorii practic identice în format şi discurs cu cele din campania electorală din 2016, iar în ultimele luni a sporit numărul acestora, cu scopul de a promova candidaţii republicani în alegerile legislative din noiembrie 2018.