Donatori ai Partidelor Șor și Șansă, foști angajați ai Avia Invest, inculpați în dosarul privind concesionarea Aeroportului, rude ale unor demnitari

Donatori ai Partidului „Șor", foști angajați ai „Avia Invest" SRL, inculpați în dosarul privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, rude ale unor demnitari și ale persoanelor apropiate lui Ilan Șor se numără printre angajații Aeroportului Internațional Chișinău, la mai bine de un an după ce acesta a trecut în gestiunea statului. Administrația aeroportului susține că „este în proces de verificare a tuturor afilierilor angajaților cu grupul criminal Șor și cu partidele afiliate acestora"

La 23 martie 2023, dată la care Aeroportul revenea din gestiunea Avia Invest, controlată de oligarhul Ilan Șor, în cea a statului, la întreprinderea de stat care administrează aeroportul au trecut mai multe persoane angajate anterior la Avia Invest. ZdG a constatat că printre angajații Aeroportului sunt mai multe persoane care fac parte din aceeași familie, fiind rude ori soț și soție. Angajații de la conducerea Aeroportului ridică salarii semnificative, ce variază între 30 și 70 de mii de lei lunar, conform informațiilor din declarațiile de avere ale acestora.

Persoanele cu funcții de control din cadrul întreprinderilor de stat sunt obligate din acest an să-și declare averile și interesele personale, potrivit amendamentelor la Legea privind evaluarea integrității instituționale adoptate de Parlament în a doua lectură la 1 februarie 2024. Ziarul de Gardă a verificat cine sunt angajații Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” la un an după ce acesta a trecut, din nou, în gestiunea statului, ce averi declară și ce legături au în sistemul public sau în politică.

Administratorul interimar, frate cu un judecător de la Curtea de Apel

Administratorul interimar al Aeroportului Internațional Chișinău (AIC), Sergiu Spoială, a fost numit la conducerea AIC la 20 februarie 2024, după ce fostul administrator interimar, Constantin Vozian, și-a depus demisia. El este fratele lui Alexandru Spoială, judecător la Curtea de Apel (CA) Chișinău.

Din august 2023 și până în februarie 2024, Sergiu Spoială a fost șef al Departamentului Administrativ al AIC. În declarația de avere și interese depusă la 19 martie, adică la o lună din momentul angajării, Sergiu Spoială declară venituri salariale de 205 mii de lei din funcția de șef al Departamentului Administrativ al AIC. În CV-ul acestuia se arată că deține licență de avocat din 2012.

În 2023, Sergiu Spoială a cumpărat trei automobile: o Toyota Venza, în valoare de 400 de mii de lei, un BMW 650 GT, în valoare de 140 de mii de lei și o Tesla Model 3, în valoare de 360 de mii de lei.

El deține un apartament și o casă, cumpărate în 2016 și 2018 cu 369 de mii de lei și, respectiv, cu 150 de mii de lei. Totodată, Spoială declară un împrumut de 300 de mii de lei luat de la bancă în 2018, scadent în 2028.

Judecătorul Alexandru Spoială a indicat în declarația sa de avere pentru anul 2023 că în septembrie-octombrie 2023 a luat cu împrumut pentru câteva zile un automobil de-al fratelui său, Toyota Venza, înregistrat pe numele soției administratorului interimar la AIC, Olga Spoială.

Solicitat de Ziarul de Gardă, Sergiu Spoială a confirmat că judecătorul Alexandru Spoială este fratele său, dar susține că acest fapt nu a influențat numirea lui în funcție. „La data de 15 august 2023 am fost angajat în funcția de șef al Departamentului administrativ din cadrul Î.S «Aeroportul Internațional Chișinău». Totodată, la data de 19 februarie 2024, urmare a demisiei administratorului interimar Constantin Vozian, am fost numit în calitate de administrator interimar de către fondatorul AIC, Agenția Proprietății Publice, până la o numire a administratorului întreprinderii prin concurs sau a altui administrator interimar. Subsidiar, confirm că sunt frate cu Alexandru Spoială, judecător la Curtea de Apel Chișinău, dar menționez că numirea mea nu are nicio tangență cu legătura de rudenie, dat fiind faptul că angajatorul a luat decizia de a numi în această funcție o persoană care deja activa în cadrul Î.S «Aeroportul Internațional Chișinău».”

Șefi de Servicii din cadrul Aeroportului, cu salarii grase

Majoritatea șefilor de servicii din cadrul Aeroportului au fost angajați anterior la Avia Invest, controlată de Ilan Șor și declară venituri salariale semnificative pentru anul 2023, după cum se poate deduce din declarațiile lor de avere analizate de ZdG.

Astfel, Dmitri Griceanîi, șeful Serviciului transport, declară un salariu de 509 mii de lei anual sau aproximativ 42 de mii de lei pe lună. Deține un apartament, trei automobile și patru terenuri agricole.

Alexandr Miheev, șeful Serviciului asigurare tehnică a sistemelor de securitate, declară un salariu anual de 607 mii de lei sau aproximativ 50 de mii de lei lunar, trei apartamente, un automobil și 275 de mii de lei într-un cont bancar. În februarie 2019 a donat 80 de mii de lei pentru Partidul „Șor”.

Andrei Abramenco, manager terminal, declară un salariu anual de 823 de mii de lei sau aproximativ 68 de mii de lei lunar, un bun imobil care nu este locuință și trei automobile. În februarie 2019 și el a donat din salariu 80 de mii de lei pentru Partidul „Șor”.

Vadim Burlacu, șeful Centrului de instruire în domeniul securității aeronautice, declară un salariu anual de 534 de mii de lei sau aproximativ 44 de mii de lei lunar, un apartament, două garaje, un teren agricol și un automobil.

Nicolai Ivanicichin, șeful Serviciului salvare și antiincendiu, declară un venit anual de 562 de mii de lei sau aproximativ 46 de mii de lei lunar, trei apartamente, un automobil și depozite în valoare de 450 de mii de lei, 8000 de euro și 12 mii de dolari SUA. În 2019 a donat pentru Partidul „Șor” 50 de mii de lei.

Irina Marşalov este șefa Serviciului audit intern și control managerial și declară venituri salariale de 460 de mii de lei anual sau aproximativ 38 de mii de lei lunar. Și soțul ei, Alexandr Marșalov, este angajat la Aeroport în cadrul Serviciului de management al siguranței, cu un salariu anual de 351 de mii de lei sau aproximativ 29 de mii de lei lunar. Cei doi soți declară o casă, două apartamente și două automobile.

Igor Reșetnicov este șeful Serviciului control securitate și declară venituri salariale anuale de 611 mii de lei sau de aproximativ 50 de mii de lei lunar, un apartament și un automobil.

Oleg Tătaru este șeful Serviciului aerodrom și declară venituri salariale anuale de 930 de mii de lei sau aproximativ 77 de mii de lei lunar, un apartament, un garaj și patru automobile.

Alexandru Salcoci este șeful Serviciului control acces și intervenție operativă și declară venituri anuale de 597 de mii de lei sau de aproximativ 49 de mii de lei lunar. Declară două automobile și nu indică nicio locuință.

Donatori ai Partidului „Șor”

Printre angajații de la Aeroport sunt și alți foști angajați ai companiei „Avia Invest” SRL care sunt donatori ai Partidului „Șor”.

În februarie 2019, în campania electorală pentru alegerile parlamentare, au mai făcut donații pentru Partidul „Șor” următorii angajați ai Aeroportului:

Serghei Cubețchin, șef adjunct al Serviciului tehnologii informaționale și telecomunicații – 80 de mii de lei;

Igor Țonev, șef adjunct al Serviciului transport – 50 de mii de lei;

Vasile Lăpușneanu, șef Parcare autoturisme – 30 de mii de lei;

Nicolai Ivanicichin, angajat al Serviciului salvare și antiincendiu – 50 de mii de lei;

Rinat Abdulov – inginer în exploatarea aerodromului – 50 de mii de lei. Soția lui, Olga Abdulova, de asemenea, este angajată la Aeroport, fiind specialistă în domeniul protecției mediului în cadrul Serviciului de management al siguranței.

Șefi de servicii la Aeroport care nu au venit de la Avia Invest

Mai mulți șefi de servicii de la Aeroport au fost angajați în 2023, fără să fi fost anterior angajați ai Avia Invest, după cum reiese din declarațiile lor de avere și interese.

Andrei Oală, șeful Serviciului achiziții, a fost angajat anterior la Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe. El declară venituri din salariul de la Aeroport de 323 de mii de lei (angajat din aprilie 2023) sau aproximativ 40 de mii de lei lunar. Are zeci de terenuri agricole și afacere în agricultură, două automobile și 830 de mii de lei pe conturi.

Ivan Cecan, șeful Serviciului securitate internă, a fost angajat anterior la Agenția Proprietății Publice, iar la Aeroport este angajat din iunie 2023, de unde declară un venit salarial de 220 de mii de lei sau aproximativ 36 de mii de lei lunar. Mai declară un apartament, un teren agricol, un garaj și un alt imobil. A luat două împrumuturi bancare în sumă de 330 de mii de lei.

Aliona Novicov este șefa Serviciului operațional, angajată din martie 2023 la Aeroport. Nu a fost angajată la „Avia Invest” SRL anterior, după cum reiese din declarația sa de avere. Salariul ei de la Aeroport pentru 2023 este de 767 de mii de lei sau de aproximativ 95 de mii de lei lunar. Nu declară venituri din alte surse. Deține o casă și un automobil.

Vasile Ionel este șeful Departamentului securitate aeronautică. A fost angajat la Aeroport în octombrie 2023, anterior fiind angajat al Autorității Aeronautice Civile și al SPPS. De la Aeroport declară venit salarial de 103 mii de lei sau aproximativ 34 de mii de lei lunar. Mai declară o casă de locuit, un automobil și un credit bancar de 900 de mii de lei.

Serghei Plămădeală este șeful Departamentului tehnic, angajat din martie 2023 la Aeroport, anterior fiind angajat la Autoritatea Aeronautică Civilă. Declară venituri salariale de la Aeroport în valoare de 488 de mii de lei sau aproximativ 61 de mii de lei lunar. Mai declară un teren agricol, șase terenuri intravilane, două apartamente, două garaje și două automobile.

Dan Stratan este șeful Serviciului de management al siguranței, angajat din martie 2023 la Aeroport, anterior fiind angajat al Autorității Aeronautice Civile. Din salariul de la Aeroport declară venituri de 443 de mii de lei sau aproximativ 36 de mii de lei lunar. Mai declară trei apartamente, un garaj, două automobile și cote-părți în societăți pe acțiuni.

Anna Erimei, șefa Serviciului juridic, angajată la Aeroport din 1 februarie 2024, declară venituri de la Aeroport de 122 de mii de lei, un apartament și un credit bancar în valoare de 735 de mii de lei. Până în iulie 2023 a fost șefă adjunctă a Direcției juridice la Moldsilva. De asemenea, ea a candidat la funcția de judecătoare, dar la 30 ianuarie 2024, Consiliul Superior al Magistraturii a respins candidatura ei.

Viorel Malcoci este șeful Serviciului tehnologii informaționale și telecomunicații, angajat din iulie 2023. Anterior, a fost angajat la Biroul de curieri speciali din cadrul Serviciului de Informații și Securitate. Declară un salariu de 191 de mii de lei din activitatea de la Aeroport și de 180 de mii de lei de la SIS. Deține două apartamente și un automobil.

Contabilul-șef, „înlăturat” din funcție în perioada documentării subiectului de către ZdG

În momentul în care ZdG a început documentarea acestui articol, contabilul-șef al Aeroportului era Victor Calancea. Soția lui, Aliona Calancea, este și ea angajată la Aeroport în calitate de economistă coordonatoare tarife și formare prețuri.

Victor Calancea a fost contabil-șef la Aeroport și în perioada când acesta era în gestiunea companiei „Avia Invest” SRL, iar soția lui era angajată la Air Moldova, companie privatizată de Șor prin intermediari în 2018. Numele lui Victor Calancea apare și într-o listă care arată că a donat 50 de mii de lei pentru Partidul „Șor” în iulie 2018, potrivit unui raport depus la Comisia Electorală Centrală (nr. 77 în listă).

Potrivit declarației de avere depuse de Victor Calancea, el a fost angajat la Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” la 31 martie 2023. El declară pentru 2023 un salariu de 443 de mii de lei de la întreprinderea de stat și de 287 de mii de lei de la Avia Invest, adică un venit salarial lunar de aproximativ 60 de mii de lei. Cei doi soți dețin trei apartamente, un automobil Volkswagen Passat și un tractor.

De asemenea, Victor Calancea este fondator a două companii: „Advinum Lux” SRL (100%) și „CVR Prim” SRL (50%). Ultima companie o deține împreună cu Veaceslav Cerneț, donator al Partidului „Șor” (în 2018 a donat 40 de mii de lei) și unul dintre fondatorii companiei „Aerofood” SRL (deține o cotă de 25%), firmă care a donat sute de mii de lei fostului Partid „Șor” și care a fost inclusă de Serviciul de Informații și Securitate într-o listă a persoanelor și entităților asociate lui Ilan Șor, în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor, după cum se arată în nota SIS. Compania deține food-court-ul Air Cafe din incinta aeroportului.

Fiica nașului contabilului șef, donatoare a Partidului „Șansă”

De asemenea, în cadrul Aeroportului este angajată și Aliona Bugaescu, fiica nașului de cununie al lui Victor Calancea, ea fiindu-i subalternă în contabilitate. Anterior, Aliona Bugaescu a fost angajată și ea la „Avia Invest” SRL, iar prin cumul, a fost angajată la Air Moldova. În octombrie 2023, ea a donat 3000 de lei pentru Partidul „Șansă”, succesorul Partidului „Șor”, declarat neconstituțional. În lista donatorilor depusă la CEC este indicat că Aliona Bugaescu era atunci contabilă la Air Moldova, companie care fusese privatizată prin intermediari tot de Ilan Șor.

Victor Calancea: „Nu pot să vă spun absolut nimic”

Întrebat de ZdG dacă a fost membru și donator al Partidului „Șor” sau dacă este doar o coincidență de nume, Victor Calancea nu a dorit să precizeze.

V. Calancea: Vă rog să mă înțelegeți corect, orice comentarii politice sau care se atribuie către întreprindere eu nu pot să comentez. Exclusiv doar conducerea mea.

ZdG: Dumneavoastră nu puteți să ne spuneți dacă ați fost membru al partidului?

V. Calancea: Nu pot să vă spun absolut nimic.

ZdG: Dar ați donat pentru Partidul „Șor”? Pentru că am găsit numele dumneavoastră într-o listă a donatorilor, dar nu înțelegem, e numele dumneavoastră sau e altcineva cu același nume?

V. Calancea: Eu doar știu că este altcineva cu același nume și atât. Alte comentarii nu pot să vă dau.

ZdG: Dar dumneavoastră ați donat pentru Partidul „Șor”?

V. Calancea: Vă mulțumesc frumos. Vă zic o zi bună!

Referitor la faptul că soția lui și fiica nașului sunt angajate și ele la aeroport, Victor Calancea, de asemenea, nu a dorit să ofere comentarii.

„Întrebările se atribuie doar la întreprindere. Nu vreau să comentez, nu vreau să fie interpretabil. Toate întrebările – către conducerea întreprinderii. Nu vreau să zic nici da, nici nu. Avem secretar de presă, vă rog frumos să vă adresați, doar din stimă față de dumneavoastră”, a spus Victor Calancea.

Nu mai este contabil-șef, dar contabil-șef adjunct

Într-un răspuns pentru Ziarul de Gardă, transmis la data de 20 mai, administrația Aeroportului a informat că Victor Calancea nu mai este angajat în calitate de contabil-șef în cadrul întreprinderii de stat. Instituția însă nu a precizat care este noua sa funcție. Surse ale ZdG susțin că el a fost numit adjunct al contabilului-șef, doar că … Aeroportul nu are un nou contabil-șef.

ZdG a discutat cu Victor Calancea la 15 mai și atunci el a confirmat că deținea funcția de contabil-șef.

Fiica unei persoane incluse în lista apropiaților lui Ilan Șor

În contabilitatea Aeroportului este angajată și Irina Cearca, fiica Lidiei Jechiu, fostă contabilă-șefă la compania „Avia Invest”.

Atât Lidia Jechiu, cât și fiica sa, Irina Cearca, au făcut donații către Partidul „Șor”, potrivit datelor de la Comisia Electorală Centrală. În anul 2018, Lidia Jechiu a donat două sume, de 50 și de 90 de mii de lei, iar fiica sa – 40 de mii de lei. Totodată, Lidia Jechiu a fost inclusă de Serviciul de Informații și Securitate într-o listă a persoanelor asociate lui Ilan Șor.

Și soțul Irinei Cearca, Simion Cearca, este în prezent casier la Aeroportul Internațional Chișinău.

La solicitarea ZdG, administrația Aeroportului a precizat că Irina Cearca este angajată la Aeroportul Chișinău din anul 2012 și că în prezent deține funcția de contabilă coordonatoare, iar soțul ei este angajat din 2019.

„La revenirea activelor aeroportului la balanța Întreprinderii de Stat la 28 martie 2023, aceștia din urmă au confirmat că nu au nici o apropiere cu cetățeanul Ilan Șor. Informația referitoare la afilierea acestora cu Grupul Criminal Organizat Șor va fi verificată suplimentar pentru deciziile ulterioare”, se mai arată în răspunsul semnat de către administratorul interimar al Aeroportului, Sergiu Spoială.

O inculpată în dosarul privind concesionarea Aeroportului

Printre angajații de la Aeroport se numără și Alla Țubari, șefa Serviciului analiză economică și planificare strategică. Aceasta este inculpată în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău, care a fost trimis în judecată în mai 2023. În acest dosar mai figurează ca inculpați Iurie Leancă, fost prim-ministru al R. Moldova, Valeriu Lazăr, fost ministru al Economiei, Petru Jardan, fost director interimar al Aeroportului Internațional Chișinău.

Alla Țubari declară un salariu anual de 634 de mii de lei sau aproximativ 53 de mii de lei lunar. Declară un apartament, trei automobile și mai multe conturi bancare, suma totală depozitată fiind de peste 760 de mii de lei.

Și fiul Allei Țubari, Alexei Țubari, este angajat la Aeroport în calitate de economist coordonator, în subordinea mamei sale.

La solicitarea ZdG, administrația Aeroportului a precizat că Alla Țubari este angajată a Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” din anul 2004. „Pentru deciziile ulterioare, Întreprinderea urmărește îndeaproape dosarul menționat de dvs. și rolul dnei Țubari”, se mai arată în răspuns.

Rudele fostului administrator interimar – soția, mama și cumnata

La Aeroport rămân în continuare angajate soția, mama și cumnata fostului administrator interimar, Constantin Vozian: Marina Vozian, Anastasia Ceclu și Antonina Ohladciuc.

Toate trei au fost angajate anterior la „Avia Invest” SRL. Atunci când a fost numit în funcția de administrator interimar la Aeroport, Constantin Vozian a admis faptul că cele trei femei au beneficiat de ajutoare financiare din partea companiei „Avia Invest”. El a precizat că soacra lui a primit 100 de mii de lei, explicând că ajutorul a fost oferit în contextul în care fiica lui a avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale. El a scris atunci un mesaj pe Facebook în care a subliniat că soția lui și rudele ei erau angajate la Aeroport înainte de concesionarea lui. El a subliniat că le-ar fi reproșat rudelor sale „că cu ajutorul cu care ele au încercat să îmi ajute soția, voi fi eu atacat. (…) Air Moldova și Avia Invest sunt o mână de criminali care au distrus aviația”, a mai acuzat atunci Vozian.

El și-a dat demisia din această funcție la un an după ce fusese numit, în februarie 2024.

„În ceea ce privește familia Vozian, vă aducem la cunoștință că Marina Vozian activează în cadrul Întreprinderii începând cu anul 2012, dna Anastasia Ceclu activează începând cu anul 1997, iar dna Antonina Ohladciuc activează din anul 2006”, se arată într-o precizare a Aeroportului, la solicitarea ZdG.

Soți și soții, angajați ai Aeroportului

Alexandru Abornev este șef adjunct al Departamentului de securitate, a fost angajat la Aeroport începând cu 1 iunie 2023, iar anterior a fost angajat și el la Avia Invest. Și soția acestuia este angajată la Aeroport, iar anterior a fost angajată la Avia Invest, după cum se arată în declarația de avere a lui Alexandru Abornev.

La Aeroport este angajat și un alt cuplu, format din Irina Marșalov și Alexandr Marşalov, și ei foști angajați ai Avia Invest. Irina Marșalov este șefa Serviciul audit intern și control managerial, iar soțul său, Alexandr Marșalov, este inginer pentru asigurarea siguranței ornitologice a zborurilor în cadrul Serviciului de management al siguranței.

La solicitarea ZdG, administrația Aeroportului a precizat că în aceste cazuri soții lucrează în servicii diferite și nu au interconexiuni în exercitarea atribuțiilor de funcție.

„Tot în contextul solicitărilor dvs., și anume cu privire la relațiile de rudenie a mai multor angajați, urmează a se reține că angajarea a două sau mai multe persoane cu grad de rudenie în cadrul aceleiași entități nu constituie conflict de interese potrivit prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, or, pentru a fi în prezența unui conflict de interes consumat, subiectul declarării trebuie să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în privința persoanelor apropiate din cadrul Întreprinderii. Î.S. «Aeroportul Internațional Chișinău» monitorizează politica conflictului de interese și se asigură că sunt respectate toate normele legale în acest sens”, se arată în răspunsul administrației Aeroportului.

Partener de afaceri cu Vladimir Cebotari

Un al fost angajat al Avia Invest, Serghei Burduh, este șef al Departamentului operațional al Aeroportului din 1 martie 2023. Burduh deține o companie împreună cu Vladimir Cebotari, fost ministru al Justiției în perioada guvernării Partidului Democrat, condus atunci de Vladimir Plahotniuc. Compania „BPay” SRL este deținută de Serghei Burduh în proporție de 9,9%, la fel ca și Vladimir Cebotari. Compania are în total 9 asociați, printre care și Mircea Maleca, fostul director al Autorităţii Aeronautice Civile. Firma a fost înregistrată în 2010 și oferă servicii de plăți on-line.

Soția lui Vladimir Cebotari, Maria Cebotari (40%) și sora acestuia, Mariana Tăbuica (10%), figurează în calitate de asociate la compania aeriană „FlyOne”, alături de Mircea Maleca (10%) și soția acestuia, Ina Maleca (40%).

Potrivit administrației Aeroportului, în această situație nu ar fi vorba de un conflict de interese, întrucât activitatea întregului departament condus de Serghei Burduh „nu influențează și nu interacționează în niciun fel cu activitatea companiilor aeriene”.

Fratele directorului de la Energocom

Șeful Departamentului administrativ, Chiril Bînzari, a fost angajat la Aeroportul Internațional în 26 februarie 2024, anterior fiind angajat al Autorității Aeronautice Civile. Acesta este fratele lui Victor Bînzari, directorul general interimar al „Energocom” SA.

Conform declarației de avere depuse de Chiril Bînzari, în 2023 acesta a luat cu împrumut 12 mii de euro de la Eugeniu Buzatu, care este consilier al directorului general interimar al Energocom, adică al fratelui său.

„Î.S. «Aeroportul Internațional Chișinău» este în proces de verificare a tuturor afilierilor angajaților cu grupul criminal Șor și cu partidele afiliate acestora”

Ziarul de Gardă a solicitat administrației Aeroportului mai multe precizări legate de situațiile descrise mai sus și a întrebat dacă există în cadrul întreprinderii persoane apropiate lui Ilan Șor care ar face scurgeri de informații către acesta.

„Î.S. «Aeroportul Internațional Chișinău» este în proces de verificare a tuturor afilierilor angajaților cu grupul criminal Șor și cu partidele afiliate acestora. În funcție de rezultatele verificării, se vor lua decizii în baza cadrului legal”, se arată în răspunsul semnat de administratorul interimar al Aeroportului, Sergiu Spoială.

El a mai precizat că 80% din personalul actual al Aeroportului sunt foști angajați ai „Avia Invest” SRL. „După reîntoarcerea activelor de la «Avia Invest» S.R.L. în gestiunea Statului, Î.S. «Aeroportul Internațional Chișinău», pentru a opera zboruri, a avut nevoie de certificat de operator de aerodrom, care urma a fi eliberat de către Autoritatea Aeronautică Civilă. Astfel, pentru obținerea acestui certificat, Întreprinderea a trebuit să demonstreze capacitatea de a oferi servicii specifice domeniului de activitate, respectiv, această capacitate poate fi demonstrată, ba mai mult, a fost demonstrată doar prin munca angajaților apți în acest domeniu, care este unul specific”, se arată în răspunsul administrației Aeroportului.

Companii controlate de Șor oferă în continuare servicii la aeroport

Câteva companii controlate de Ilan Șor, incluse de SIS în lista de interdicții, oferă în continuare servicii la aeroport. Este vorba despre companiile „Aerofood” SRL și „D.F.M.” SRL, ambele și donatoare generoase ale fostului Partid „Șor”. Alte două companii controlate de Ilan Șor, „Aerohandling” SRL și „Dufremol” SRL, nu mai activează în cadrul aeroportului, a precizat administrația întreprinderii de stat care administrează aerogara.