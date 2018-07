'Donbass', 'Girl', printre filmele nominalizate la premiul LUX pe 2018 al Parlamentului European

Lungmetrajele "Donbass", de Sergei Loznitsa, și "Girl", de Lukas Dhont, se numără printre filmele nominalizate la premiul LUX pe 2018 al Parlamentului European, potrivit luxprize.eu (.

Cele zece pelicule nominalizate anul acesta au fost anunțate la Festivalul de Film de la Karlovy Vary, Cehia (29 iunie - 7 iulie).

"Border/ Gräns", de Ali Abbassi (Suedia, Danemarca), "Donbass", de Sergei Loznitsa (Germania, Franța, Ucraina, Olanda, România), "Girl", de Lukas Dhont (Belgia, Olanda), "Happy as Lazzaro/ Lazzaro felice", de Alice Rohrwacher (Italia, Elveția, Franța, Germania), "Mug/ Twarz", de Małgorzata Szumovska (Polonia), "Styx", de Wolfgang Fischer (Germania, Austria), "The Other Side of Everything/ Druga strana svega", de Mila Turajlić (Serbia, Franța, Qatar), "The Silence of Others/ El silencio de los otros", de Almudena Carracedo și Robet Bahar (Spania, SUA), "U_July 22/ Utøya 22.juli", de Erik Pope (Norvegia), "Woman at War/ Kona fer í stríđ", de Benedikt Erlingsson (Islanda, Franța, Ucraina), sunt cele zece pelicule nominalizate în 2018.

Dintre cele zece filme nominalizate vor fi alese trei pelicule finaliste, la sfârșitul lunii iulie. Câștigătorul va fi anunțat la Strasbourg, pe 14 noiembrie.

Premiul LUX a fost înfiinţat în anul 2007, iar câştigătorul este desemnat prin voturile exprimate de politicienii din Parlamentul European. Filmul câştigător, recompensat şi cu un cec de 87.000 de euro, este apoi subtitrat în cele 24 de limbi oficiale ale UE şi pentru fiecare stat membru UE se va crea o copie în formatul de 35mm. Premiul include, de asemenea, adaptarea filmului pentru persoane cu probleme auditive şi de vedere. Prin acest premiu, Parlamentul European doreşte să elimine barierele lingvistice care deseori reprezintă un obstacol pentru distribuţia filmelor europene.

În 2017, Parlamentul European a decernat trofeul LUX filmului "Sámi Blood", de Amanda Kernell.