Dorian Popa se jura că nu se atinge de droguri, înainte să fie prins drogat la volan: 'M-aș jigni pe mine, pe Dumnezeu, pe maică mea'

Dorin Popa, „influencer” cu ocupație incertă, a fost oprit în trafic de polițiști și testat pozitiv la canabis. Recent, într-o discuție în cadrul podcast-ului realizat de Ilinca Vandici, Dorian Popa susținea că nu se atinge de droguri pentru a nu-și strica afacerile.

„Știi, la mine totul se rezumă la business. Viciile societății nu fac decât să-ți distragă atenția de la business și am văzut zeci de cazuri, mai ales că domeniul media are parte de foarte multe vicii și am văzut foarte multe nume mari ratându-și cariere, am văzut foarte multe lucruri care m-au zguduit și atunci am zis hai să nu fiu și eu doar un altul care se înscrie în același tipar. Cred că sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a ales pentru mine. Eu cred că ține si de tine ca și om, dar ține de cum te-a dat Dumnezeu. Altfel… la mine totul s-a rezumat la succes. Mi-a dat Dumnezeu un diamant și eu să-l arunc ca prostu` singur în noroi. N-ar fi păcat…? M-aș jigni pe mine, pe Dumnezeu, pe maică-mea… o serie întreagă de jigniri.”, a declarat vloggerul în podcastul realizat de Ilinca Vandici.

Dorian Popa susține că singura lui dependență este cea de sport.

„Oricât de clișeic ar suna, îmi doresc din suflet să dorm în sală și peste zece ani, cum am făcut-o și până acum. Este religia mea și mă face să fiu cu o minte curată, aerisită și întotdeauna gata de acțiune. Eu sunt dependent de sport și, așa cum mi-a spus cineva și care m-a șocat, culturiștii sau fitnesiștii, cum vrei tu să-i numești, sunt ca niște drogați. De ce? Pentru că dacă nu te mai duci acolo, te ia depresia, nu mai ai secreție de dopamină, serotonină, endorfine (…) dar cred că este o adicție super bună. Nu m-aș simți vreodată prost că sunt dependent de sport. La 42 de ani, îmi doresc să trag în continuare racheta, iar undeva după 50 de ani, sper să pot avea îndeajuns încât să zic hai acolo, hai nu știu unde, ne plimbăm. Deși mulți spun că la cum mă văd, îmi zic că nu mă voi liniști nici după 50 de ani. Iubesc să muncesc, sunt workaholic, îmi curge prin sânge. Iubesc să muncesc, vrei să te mint? Iarăși, nu pot să mă simt prost că sunt workaholic. Nu am intrat în burnout”, a explicat influencerul.

„Influencer"-ul Dorian Popa a fost depistat sub influența drogurilor la volanul unui Lamborghini, în Domnești, județul Ilfov. Acesta ar fi consumat canabis, potrivit unor surse judiciare, și se afla la volan doar în lenjerie intimă.