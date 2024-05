Dorinel Munteanu (Oţelul) - În finală nu se întâlnesc surprizele Cupei României, ci echipele care au respectat competiţia

Antrenorul echipei de fotbal Oţelul Galaţi, Dorinel Munteanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea finalei Cupei României cu divizionara secundă Corvinul Hunedoara, că în ultimul act nu se întâlnesc surprizele, ci formaţiile care au respectat competiţia, potrivit Agerpres.

"Suntem în faţa ultimului act, iar echipa noastră şi cea adversă au dovedit că respectă această competiţie. Nu puteam să ghicim în stele că vom fi în finală, dar seriozitatea cu care am abordat fiecare partidă şi dorinţa de a ajunge aici spune foarte multe. Nu cred că se întâlnesc în finală surprizele Cupei României, chiar dacă sunt sigur că la începutul competiţiei nici Oţelului şi nici Corvinului nu le dădea nimeni nicio şansă. Dar sunt echipele cele mai în formă care au respectat competiţia. Aşa că suntem finaliste meritate. Sigur, dacă am ajuns în finală, ne dorim să câştigăm Cupa. Dar nu va fi uşor, pentru că adversarii formează o echipă foarte agresivă, bine organizată şi dispusă la efort. Dar fiecare echipă are punctele ei pozitive şi negative, aşa că noi vom încerca să ne impunem", a afirmat tehnicianul.

Munteanu se aşteaptă la un meci disputat în care jucătorii săi trebuie să muncească pentru a câştiga.

"Sunt convins că trebuie să ne întrebuinţăm la maximum în finală pentru că programul nostru în ultima perioadă a fost unul infernal şi o zi de recuperare contează foarte mult. Deci noi nu am beneficiat de această zi pentru că am jucat ultimul meci duminică la 21:30. Dar eu am încredere în jucătorii mei că se vor reface fizic, cât şi mental, şi vor aborda jocul cu mare încredere. Ne dorim foarte mult să adăugăm la palmaresul nostru şi acest trofeu, dar repet, e nevoie de foarte multă muncă. Va fi un meci aprig disputat, fiecare minge va fi importantă şi pentru fiecare metru de teren va trebui să luptăm. Aşa că va fi o finală atractivă", a menţionat antrenorul.

Căpitanul formaţiei gălăţene, italianul Juri Cisotti, a declarat în aceeaşi conferinţă de presă, că el şi colegii săi vor aborda cu aceeaşi seriozitate partida, chiar dacă adversara este din Liga a II-a.

"Am pregătit acest meci aşa cum facem de obicei. Pentru noi nu este nicio diferenţă că jucăm împotriva unei echipe din Liga a II-a, a III-a sau una de Liga I. E un meci foarte important pentru mine, pentru oraş şi pentru club. Va fi greu, însă consider că e un meci normal, ca toate celelalte. Cupa României este un trofeu important şi cred că la final va fi bine pentru noi", a precizat Cisotti.

Echipa de fotbal Oţelul Galaţi întâlneşte formaţia Corvinul Hunedoara, miercuri, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în finala Cupei României.