Dorna se lansează într-o campanie de curățare a râurilor din România

Brandul de apă minerală naturală Dorna face un nou pas spre o lume fără deşeuri şi anunţă lansarea unei campanii de curăţare a râurilor din România, potrivit unui comunicat remis, marţi, AGERPRES.

Toamna aceasta, Dorna anunţă un nou angajament asumat pe termen lung, ca parte a strategiei sale de sustenabilitate - devenind apa care are grijă de ape. În acest sens, Dorna va lansa o campanie de curăţare a râurilor din România, care va începe la finalul acestui an.

Campania, iniţiată în parteneriat cu Administraţia Naţională Apele Române şi dezvoltată cu suportul organizaţiilor nonguvernamentale CSR Nest România şi Clear Rivers - Olanda, se va desfăşura etapizat şi va presupune instalarea unor dispozitive inovatoare de colectare a deşeurilor transportate de apele râurilor. În prima etapă a acestei campanii sunt vizate două dintre cele mai importante râuri ale ţării, respectiv Ialomiţa şi Dâmboviţa.Campania Dorna va continua acţiunile de curăţare şi anii următori, râu cu râu, astfel încât, în viitor, apele care se varsă în Dunăre şi în Marea Neagră să fie mai curate."Grija faţă de mediul înconjurător a făcut întotdeauna parte din identitatea brandului Dorna. În 2014, Dorna a fost primul brand de apă îmbuteliat într-un tip de ambalaj inovator, realizat în proporţie de 30% din plante - Plant Bottle. Această lansare a fost completată, de-a lungul timpului, de eforturi constante de reducere a conţinutului de plastic din ambalaje, prin modificări ale sticlei şi capacului, pentru ca, în 2020, Dorna să devină prima apă minerală naturală din România disponibilă în rPET - ambalaje realizate 100% din PET reciclat. Apa care are grijă de ape este, aşadar, o continuare cât se poate de firească pentru un brand care şi-a făcut un obicei din a acţiona cu grijă şi responsabilitate faţă de natură", spune Iuliana Nedelcu, Marketing Director Coca-Cola România."Fiecare tip de ambalaj poate juca un rol într-o economie circulară şi poate redeveni o resursă valoroasă, dacă este colectat separat, reciclat si reutilizat. Acesta este şi motivul pentru care începem curăţarea râurilor şi îi invităm pe toţi cei care vor să ni se alăture să contribuie cu un gest care poate părea mic, dar care are un impact foarte mare: să colecteze plasticul separat de restul deşeurilor şi, astfel, să recicleze din nou şi din nou", a continuat Iuliana Nedelcu.Dorna a început demersurile pentru montarea dispozitivelor care vor capta deşeurile transportate de curenţii celor două râuri - Ialomiţa şi Dâmboviţa. Acestea vor fi amplasate pe cursul apelor şi vor începe să funcţioneze până la finalul acestui an, punerea în funcţiune depinzând de condiţiile meteorologice din această iarnă.Dispozitivele plutitoare, dezvoltate de organizaţia non-profit Clear Rivers din Olanda, extrag deşeurile din apă într-un mod pasiv: ele nu necesită energie sau intervenţie umană pentru funcţionare, ci se bazează exclusiv pe vânt şi pe curenţii din apă, care împing deşeurile în interiorul dispozitivelor. Cunoscute sub denumirea de The Litter Trap, aceste dispozitive sunt, de fapt, nişte sisteme plutitoare, capabile să capteze gunoiul de la suprafaţa apei până la adâncimea de 1 m sub apă.Creşterea capacităţii de colectare se face cu ajutorul unor braţe plutitoare, întinse pe lăţimea râului, pentru a acoperi o suprafaţă cât mai mare. Deşeurile astfel captate sunt direcţionate către o "capcană" de unde, odată colectate, nu mai pot scăpa înapoi pe suprafaţa râului, chiar dacă curentul îşi schimbă direcţia, ele fiind blocate printr-un sistem inovator cu uşă semi-închisă.Capcanele sunt realizate, la rândul lor, din plastic colectat de pe ape şi reciclat ulterior. Această caracteristică transformă aceste dispozitive în produse "circulare": colectarea deşeurilor plutitoare se face astfel cu ajutorul plasticului colectat anterior de pe cursurile altor ape.Odată puse în funcţiune, dispozitivele vor putea colecta până la cinci metri cubi de deşeuri în fiecare zi (pentru un singur dispozitiv), cantitatea putând varia în funcţie de mai mulţi factori, cum ar fi tipul şi greutatea plasticului colectat, condiţiile meteorologice, curenţii de apă şi vânt etc. Deşeurile acumulate de fiecare dispozitiv vor fi, ulterior, trimise la staţia de sortare şi apoi redirecţionate către fabricile de reciclare pentru a fi transformate în materiale noi sau, în cazul obiectelor degradate, către cele care valorifică deşeurile de ambalaj prin incinerare.Dincolo de impactul direct asupra mediului prin inovarea ambalajelor, reutilizarea resurselor şi măsurile pentru reducerea poluării, obiectivul Dorna este de a convinge cât mai mulţi oameni să participe la această schimbare, prin adoptarea unui comportament responsabil faţă de mediu şi însuşirea principiilor colectării separate.Dorna are în vedere continuarea campaniei şi anul viitor, când, pe lista apelor curăţate, vor fi adăugate şi alte râuri din ţară.