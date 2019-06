Doro, Uriah Heep, Udo şi Emir Kusturica vor fi capete de afiş ale festivalului Custom Reşiţa 2019, care va avea loc în zilele de 5, 6 şi 7 iulie, potrivit news.ro.

Organizatorii au anunţat luni că peste 20 de trupe din țări ca Germania, Finlanda, România şi Republica Moldova vor fi prezente pe scena din Poaiana Golului.

Pe 5 iulie vor urca pe scenă, între alţii, Gândul Mâţei, Altar, Celelalte cuvinte, The Rasmus şi Doro.

Pe 6 iulie vor concerta Alternosfera, The Massive Wagons, John Newman şi Uriah Heep, iar pe 7 iulie, byron, Udo, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra.

Alături de scena principală, în perimentrul festivalului vor fi amenajete zone pentru activităţi diverse - sport şi artă -, iar din program vor face parte şi câteva ateliere.

Biletele pentru o zi au fost puse în vânzare, în reţeaua iabilet.ro, la preţul de 100 de lei. Abonamentele costă 250 de lei.

Organizat de Primăria Municipiului Reşiţa în parteneriat cu GNB Agency, festivalul Custom Reşiţa a avut o ediţie pilot anul trecut.