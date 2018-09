Dosar PENAL după ce un bloc din București a fost distrus de un incendiu: Proprietarul nu a cerut aviz de securitate la incendiu

Primăria Sectorului 5 anunță că a fost deschis un dosar penal privind situația juridică a blocului care a ars în cursul nopții, locatarii susținând că nu au acte pentru apartamente, iar clădirea nu are autorizație de construcție. De asemenea, ISU anunță că proprietarul blocului nu apare în evidența instituției cu o cerere de aviz de securitate la incendiu.

"Clarificarea aspectelor juridice privind situația locativă face obiectul unui dosar penal, iar Administrația Locală a Sectorului 5 a făcut și face toate demersurile, în limita competențelor ce îi revin, pentru tragerea la răspundere a celor vinovați", transmite Primăria Sectorului 5.

"In evidentele institutiei noastre nu a fost identificata vreo solicitare din partea proprietarului/beneficiarului pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu", arată ISU.

Pompierii spun că le-a fost permis accesul locatarilor in bloc, in prezenta politistilor si pompierilor, in vederea evaluarii pagubelor.

"Totodata, este prezenta o echipa de la inspectoratul de Stat in Constructii, care isi desfasoara activitatile specifice pentru determinarea gradului de stabilitate a blocului" spun pompierii.

"Față de situația locuitorilor din blocul de pe strada Iordache Năstase nr. 14, imobil distrus de un incendiu violent în dimineața zilei de 8 septembrie a.c., Primarul Daniel Florea a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență al Sectorului 5 și a decis adoptarea de îndată a următoarelor măsuri:

- relocarea imediată a tuturor persoanelor afectate și cazarea acestora în incinta căminului Liceului „Dumitru Moțoc”, aflat în administrarea Autorității Locale Sector 5;

- asigurarea a trei mese/zi, la cantina Colegiului „Viilor”, aflat în administrarea Autorității Locale Sector 5;

- asigurarea, de către S.A. Economat S.R.L, societate deținută de Autoritatea Locală Sector 5, a produselor alimentare și de igienă de strictă necesitate;

- asigurarea de urgență de către Autoritatea Locală Sector 5 a hainelor, produselor de încălțăminte și a altor obiecte de strictă necesitate pentru toate persoanele afectate;

- punerea la dispoziție de către Autoritatea Locală Sector 5 a uniformelor școlare și a rechizitelor pentru toți copiii din familiile afectate, pentru ca activitatea școlară a acestora să nu fie afectată;

- asigurarea unui ajutor de urgență de la Bugetul Local al Sectorului 5 în cuantum de 3.000 de lei/membru de familie;

- acordarea de la Bugetul Local al Sectorului 5 pentru familiile afectate, de ajutoare la plata chiriei pentru o perioadă de până la 3 ani;

- asigurarea pazei bunurilor prin aportul Poliției Locale Sector 5, mai spun pompierii," transmite primăria.

Constructorul blocului care a luat foc noaptea trecută în Sectorul 5 al Capitalei este Ilie Ioniță, un apropiat al clanului Cămătaru, reținut pentru evaziune fiscală acum câțiva ani, după ce a construit pe persoană fizică 20 de blocuri și a vândut 500 de apartamente fără să plătească taxe, potrivit Antena 3

Oamenii care au rămas fără locuințe susțin că nu există o autorizație de construție pentru blocul curprins de flăcări.

„Am făcut acte acum 5 ani și jumătate, acte de promisiune bilaterală, de vânzare-cumpărare, printr-un cabinet de notariat. Această promisiune e făcută în așa fel încât dacă eu, ca locatar, nu plătesc trei rate consecutiv, pierd și taxa, pierd și banii. Acest bloc a avut certificat de urbanism, care a avut valabilitate un an, domnul dezvoltator, Ioniție Ilie, spunându-ne că e în lucru autorizația de construcție. Noi l-am tot ajutat să obțină această autorizație, dar nu s-a putut.

Situația e disperată. Etajele 3 și 4 sunt scrum, acoperișul e scrum, e inundat peste tot. Totul e sub orice critică. Nu se mai poate locui. La demisol este apă multă, oamenii sunt disperați, nu au unde să doarmă”, a explicat o locatară a blocului respectiv pentru sursa citată.