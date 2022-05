Dosar penal în urma incendiului de la metrou: Anunțul făcut de Poliția Capitalei

Poliția Capitalei anunță, marți seara, că polițiștii și procurorii au deschis un dosar penal după incendiul de marți dimineață de la metrou.

"Cu privire la evenimentul înregistrat în data de 24.05.2022, când un tren a rămas blocat in tunel in zona stației de metrou Piața Romană, sector 1, polițiștii Brigăzii de Politie pentru Transportul Public s-au sesizat din oficiu și desfășoară activități investigative sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere din culpă, respectiv neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate in munca, nerespectarea măsurilor legale de sănătate și securitate in muncă.

Cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1", anunță Poliția Capitalei.