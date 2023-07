Dosarul 'azilul groazei' explodează: Consilier al ministrului Familiei, citat ca martor la DIICOT / Precizările Gabrielei Firea

Un consilier al ministrului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de şanse, Gabriela Firea, are calitatea de martor în dosarul deschis de DIICOT pentru infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, fals în declaraţii, fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale şi delapidare, fapte comise în legătură cu administrarea unor centre pentru vârstnici şi persoane cu handicap mintal, unităţi administrate privat dar finanţate din fonduri publice. Centrul de Investigaţii media a scris despre Ligia Gheorghe, apropiată a Gabrielei Firea, că este implicată într-o asociaţie care are legătură cu centrele vizate de anchetă, ministerul confirmând că aceasta a lucrat fără salariu la respectiva asociaţie, dar că a demisionat la scut timp după ce a intrat în nou înfiinţatul minister condus de Firea, respectiv în martie 2022, faptele la care DIICOT face referire petrecându-se din noiembrie 2020.

Două anchete jurnalistice publicate la începutul acestui an de Centrul de Investigaţii Media au prezentat situaţia unor centre finanţate din bani publici, dar administrate privat, în care bătrânii şi bolnavii erau ţinuţi în condiţii mizere, cu mâncare de la catering „doar pe hârtie” şi fără medicamente şi îngrijire, fiind şi agresaşi. Conform investigaţiilor jurnalistice, un apropiat al ministrului Gabriela Firea, Ligia Gheorghe, actualmente consilier în ministerul condus de Firea, ar fi fost implicată, alături de rude ale sale în aceste centre vizate acum de ancheta DIICOT.

Ministerul condus de Gabriela Firea confirmă că, în ancheta DIICOT, consiliera ministrului are calitate de martor.

„În ce priveşte consilierul menţionat, informaţiile primite până în acest moment sunt că deţine doar calitatea de martor în această anchetă şi că a pus la dispoziţia organelor toate informaţiile pe care le deţine”, a transmis, marţi după amiază, Ministerul Familiei.

Instituţia condusă de Gabriela Firea precizează că „apreciază şi susţine eforturile autorităţilor de a cerceta reclamaţiile în legătură cu aceste cămine de bătrâni şi centre pentru persoane cu dizabilităţi din câteva judeţe din ţară”, considerând că „acolo unde sesizările se confirmă, persoanele care se fac vinovate trebuie să răspundă în faţa legii”.

Anterior, Ministerul Familiei informase că Ligia Gheorghe şi-a dat demisia din asociaţia despre care Centrul de Investigaţii Media a scris că se ocupă de centrele unde bătrânii şi bolnavii erau trataţi inuman, deşi statul plăteşte pentru fiecare dintre beneficiari peste o mie de euro lunar.

„Ministrul Gabriela Firea nu are implicare în acest caz şi nu a avut cunoştinţă de activitatea centrelor şi a asociaţiei menţionate în această anchetă. În plus, singura legătură cu ministrul este faptul că în conducerea acestei asociaţii a făcut parte, pentru o scurtă perioadă de timp, unul dintre consilieri. Informaţiile puse la dispoziţia ministrului şi a ministerului de către doamna G. L. au fost că nu mai ocupă funcţia NEREMUNERATĂ de vicepreşedinte al Asociaţiei Sf. Gabriel cel Viteaz, demisia având loc în luna Martie 2022, la scurt timp după angajarea la minister. Acest lucru a fost probat cu cererea de demisie depusă de doamna G. L. şi înregistrată la sediul asociaţiei respective cu nr. 248/21.03.2022. De asemenea, doamna G. L. a informat instituţia că nu a urmărit modul în care asociaţia a dus la îndeplinire solicitarea sa, demisia fiind un act unilateral. Doamna G. L. a precizat că a aflat cu surprindere, abia când a fost contactată de jurnalişti la finalul anului 2022, că încă figura în acest Consiliu Director. Imediat după a solicitat explicaţii din partea conducerii asociaţiei şi a cerut urgentarea punerii în aplicare a cererii de demisie. În prezent, din informaţiile pe care le deţinem, doamna G. L. nu mai figurează printre membrii Consiliului Director al Asociaţiei. Doamna ministru Gabriela Firea nu are legătură cu centrele menţionate în ancheta respectivă şi nici cu asociaţia. Afirmaţiile privind legătura dintre ministrul Gabriela Firea şi doamna G. L., alta decât cea de prietenie şi colegialitate, sunt tendenţioase şi au rolul de a deforma realitatea”, a transmis, Ministerul condus de Gabriela Firea.

De asemenea, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse a ţinut să precizeze că nu are atribuţii pentru acreditarea şi/sau controlul căminelor de bătrâni şi/sau a centrelor pentru persoane cu dizabilităţi.

„Domeniul de activitate al asociaţiei menţionate, îngrijirea persoanelor adulte cu dizabilităţi, nu intră în atribuţiile ministerului”, a menţionat instituţia condusă de Firea.

Ministerul Familiei informează, marţi după amiază, că, potrivit unui comunicat emis de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, „toate măsurile şi recomandările făcute de organele de control la cele două centre deţinute de Asociaţia Sf. Gabriel cel Viteaz au fost remediate până la finalul anului trecut”.

Aproape 100 de persoane au fost preluate de autorităţi din trei imobile în care acestea ar fi trebuit să primească îngrijiri, în urma celor 31 de percheziţii care au avut loc marţi dimnineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Olt şi Argeş, într-un caz de exploatare a persoanelor cu dizabilităţi sau în situaţii vulnerabile, prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, fiind vizate două grupuri infracţionale. Exploatarea ar fi fost realizată şi prin lipsirea de hrană suficientă şi adecvată nutriţional, prin lipsa/neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii şi neasigurarea igienei beneficiarilor. Şase persoane au fost deja internate şi alte 42 se află în investigaţii medicale. Concomitent, au avut loc peste 20 de percheziţii referitoare la omisiunea sesizării şi abuz în serviciu după ce, din 2021 şi până în prezent, două instituţii publice publice cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului ar fi atribuit unei asociaţii, în calitate de furnizor de servicii sociale, mai multe contracte de prestări servicii sociale de tip rezidenţial pentru persoanele adulte, încadrate în grad de handicap, cu încălcarea prevederilor Legii privind achiziţiile publice, asociaţia în cauză neîndeplinind cerinţa privind experienţa similară anterioară sau nu deţinea licenţă de funcţionare.