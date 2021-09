Două studiouri de arhitectură din România, la BASE Milano, în cadrul Milano Design Week

Studiourile de design şi arhitectură AŞKIA şi Stardust Architects au fost selectate pentru a propune expoziţii şi instalaţii dezvoltate în jurul temei stabilite de BASE Milano pentru ediţia de anul acesta - „We Will Design”, potrivit news.ro.

Institutul Cultural Român, prin reprezentanţa sa din Veneţia, alături de Romanian Design Week şi The Institute, a demarat anul acesta un parteneriat cu BASE Milano, parte din Milano Design Week, cu scopul de a susţine şi promova designul şi creativitatea româneşti în cadrul celui mai amplu şi relevant eveniment dedicat designului la nivel internaţional.

În cadrul acestui parteneriat, studiourile de design şi arhitectură AŞKIA şi Stardust Architects au fost selectate de către echipa Romanian Design Week pentru a propune expoziţii şi instalaţii dezvoltate în jurul temei stabilite de BASE Milano pentru ediţia de anul acesta.

BASE Milano este un ecosistem creativ şi un proiect de inovaţie culturală, în inima zonei Tortona din Milano, recunoscută pentru proiectele şi iniţiativele inovative şi conceptuale pe care le prezintă anual în cadrul Milano Design Week.

Milano Design Week este cel mai important eveniment dedicat designului din lume, iar în 2021 are loc în perioada 04 - 10 septembrie şi se preconizează a fi o ediţie specială, cu un Salone del Mobile adaptat la situaţia sanitară şi cu sute de evenimente şi expoziţii, parte din Fuorisalone, organizate pe cartiere: 5Vie, Alpha District, Brera Design District, Isola Design District şi Tortona Design Week.

În cadrul Base Milano şi al expoziţiei „We Will Design”, AŞKIA va prezenta expoziţia „The way we are”, care îşi propune să investigheze maniera în care pandemia a forţat oamenii să îşi reconsidere priorităţile, să îşi schimbe obiceiurile şi a generat astfel reconfigurarea spaţiilor de lucru şi a modului în care locuiesc şi interacţionează cu spaţiile în general, dar a şi chestionat felul în care aceasta a redesenat interacţiunile sociale, a întărit convigerile sau a polarizat discursurile.

Expoziţia va prezenta o serie de proiecte recente semnate de AŞKIA, unul dintre cele mai importante brand-uri de design din România: Kameleon K1, Leaf, Atelier Lounge, The Catcher 60, Marco Bench şi Kodama.

Stardust Architects este un studio de arhitectură şi design din Bucureşti. Acesta va face parte din iniţiativa Temporary Home - o rezidenţă artistică, în cadrul căreia un mix complementar de designeri vor reflecta asupra rolului designului în soluţionarea noilor provocări cu care se confruntă societatea noastră.

În acest context, Stardust Architects va prezenta o instalaţie ce priveşte deşeurile ca pe o resursă, transformând resturi de hârtie colectate din Bucureşti şi din cartierul Tortona în timpul rezidenţei într-o nouă hârtie, ca o formă de apropiere şi de înţelegere a locului, dar şi ca reprezentare (simbolică) a ţesăturii sociale urbane.

Astfel, un pat va fi îmbrăcat în coli de hârtie reciclată albastră, lăsând două mici decupaje de acces pentru locuri de stat; va deveni o casă-pat ce se va construi de-a lungul rezidenţei: un fel de merindar ce oferă un moment de linişte. Suportul cu umeraşe va expune imagini din practica lor ce vorbesc despre recuperarea meşteşugurilor şi cartografierea resurselor locale. Pe comoda de la intrare vor fi prezentate procesul prin ingrediente, instrumente de lucru şi un scurt video.