Dracula REVINE - Ce pregăteşte un regizor creator de filme de groază

Producătorul Jason Blum, care a semnat filme de succes precum "Get Out", "Us", "Halloween" şi recentul "Invisible Man", s-a asociat cu Universal Studio pentru a recrea pe ecran povestea celebrului personaj Dracula al lui Bram Stocker.

Proiectul va reprezenta pentru studioul american o nouă tentativă de a relansa universul monştrilor ("Mumia", "Dracula", creatura Frankenstein, "Omul invizibil").

După succesul "Invisible Man", cu Elizabeth Moss, realizatoarea Karyn Kusama ("Destroyer") a fost angajată să regizeze o versiune contemporană a poveştii lui Dracula, potrivit The Hollywood Reporter.

Bugetul ar trebui să fie relativ modest, ca cel pentru "Invisible Man" (care a costat studioul 7 milioane de dolari).

James Wan ("Saw", "Insidious", "Aquaman") pregăteşte de asemenea un film cu monştri pentru Universal, dar proiectul său rămâne încă secret.