Dragnea a DICTAT, Guvernul a executat: decizie, după criticile aduse lui Tudorel Toader, de liderul PSD

Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri, o OUG potrivit căreia în situația vacantării funcțiilor de inspector-șef și inspector-șef adjunct ai Inspecției Judiciare ca urmare a expirării mandatului, interimatul funcţiei se asigură în continuare de aceștia până la concursul de ocupare a funcțiilor.

Citește și: SURSE - Momente PENIBILE în ședința CSAT: ministrul care i-a cerut lui Iohannis să salute la plecare

Executivul a adoptat o Ordonanță de urgență pentru completarea articolului 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

„Întrucât dispoziţiile Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii în vigoare nu reglementează situaţia în care mandatele funcţiilor de inspector-şef şi inspector-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare expiră înainte de finalizarea concursurilor pentru ocuparea acestor funcţii şi nici posibilitatea exercitării cu titlu interimar a funcţiilor de inspector-şef şi inspector-şef adjunct, în situaţia în care acestea devin vacante din alte motive. Faţă de faptul că mandatul actualei conduceri a Inspecţiei Judiciare expiră la data de 1 septembrie 2018 şi nu există o dispoziţie legală care să reglementeze expres modul de asigurare a interimatului pentru aceste funcţii; (...) Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă: La articolul 67 din Legea nr. 317/2204 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, (...) se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:

1. În situaţia vacantării funcţiei de inspector-şef sau, după caz, de inspector-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare ca urmare a expirării mandatului, interimatul funcţiei se asigură de inspectorul-şef sau, după caz, de inspectorul-şef adjunct în funcţie, până la data ocupării acestor funcţii în condiţiile legii. În caz de încetare a mandatului de inspector-şef ca urmare a altor situaţii, interimatul funcţiei se asigură de către inspectorul-şef adjunct până la data ocupării funcţiei în condiţiile legii, iar în caz de încetare a mandatului de inspector-şef adjunct, interimatul funcţiei se asigură de către un inspector judiciar numit de inspectorul-şef până la data ocupării acestei funcţii în condiţiile legii”, se arată în OUG adoptată, miercuri, în ședința de Guvern.

Potrivit OUG, noile prevederi se aplică și situațiilor în care funcția de inspector-șef sau, după caz, de inspector- șef adjunct al Inspecției Judiciare este vacantă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, luni, pe Tudorel Toader, acuzându-l că nu a dus la capăt ordonanța care permitea actualei conduceri a Inspecției Judiciare să-și continue mandatul, precizând că vrea să aibă o discuție cu ministrul Justiției și cu premierul Viorica Dăncilă pe subiect.

"Am văzut asta, am văzut și solicitarea ca să se suspende imediat ținând cont de faptul că este în Guvern. Aș fi fost foarte bucuros dacă domnul ministru Toader ar fi încheiat și dus până la aprobare ordonanța care ar fi permis actualei conduceri a Inspecției Judiciare să-și continue mandatul până când intră în vigoare noua lege și, ca mulți alți colegi, oameni, pe care i-am văzut supărați, și eu sunt supărat pentru că tocmai se pot pune sub semnul întrebării niște anchete importante care sunt în derulare. Mă așteptam să ducă la capăt această procedură săptămâna trecută și pentru mine este ciudat și destul de greu de înțeles de ce", a declarat liderul PSD.

Întrebat dacă va avea o discuție cu Tudorel Toader sau cu premierul și ministrul Justiției, Liviu Dragnea a precizat: "Da. Eu vreau să am o discuție pe tema asta. Vreau să avem discuție pe tema asta cu cei trei menționați".