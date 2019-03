Dragnea a EXPLODAT la adresa statului paralel: 'Se apropie de un sistem de poliție politică și de teroare'

Liviu Dragnea a declarat, sâmbătă la Reșița, că statul paralel este un „sistem care se apropie de poliție politică și de teroare în România”, precizând că atunci când nimeni nu are curaj să vorbească la telefon cu oricine și despre orice subiect, se poate vorbi despre stat paralel, scrie Mediafax.

„E cineva aici în sală care are curaj să vorbească la telefon despre orice cu oricine? Despre asta vorbim, când vorbim de statul paralel. Despre acest sistem care se apropie de un sistem de poliție politică și de teroare în România. Nu mai țineți minte ce spune, Prună, sau nu știu, drepturile omului sunt un moft. Este cea mai gravă declarație a unui om politic. Petnru ei, reprezintă un moft. Tebuie să fim sclavi, terorozați și îngenunchiați”, a afirmat Liviu Dragnea, la evenimentul în care Luminița Jivan a fost aleasă președinte al PSD Caraș-Severin, sâmbătă la Reșița.

Citește și: Călin Nistor, ANUNȚ BOMBĂ - Mai multe RECHIZITORII ale DNA au fost infirmate: 'Sunt mai multe încălcări ale normelor procedurale'

Liderul PSD a adăugat că în 2019 un obiectiv major este sănătatea și de aceea au fost tăiați bani de la serviciile secrete pentru a fi alocați la sănătate.

„Începând cu anul, acesta pentru noi obiectivul major este sănătatea. Este o sumă uriașă alocată pentru sănătate. Sunt programe la care nimeni nu s-a gândit, tot timpul spuneau că nu sunt bani. Am luat împreună cu premierul și ministru de Finanțe de la alte capitole, am pus la sănătate. Da, am luat bani de la serviciile secrete pentru sănătatea copiilor. Să nu credeți că rămân fără bani. Nu se poate, de 10 ani de zile tot le crește bugetul. Dar ce fac, frate? Noi nu ne-am înmulțit, adică au mai plecat români din țară, deci numărul de ascultări ar trebui să fie mai mic”, a conchis Dragnea.

În bugetul pentru 2019 a fost diminuată suma pentru SRI , ea fiind de 295 milioane de lei, banii fiind alocaţi Ministerul Sănătăţii pentru programul Vitamina D, dar şi cu 150 de milioane de lei pentru programul privind tratarea diabetului juvenil. Minus 445 milioane de lei pentru SRI, care vor merge la Ministerul Sănătăţii. De asemenea, bugetul SIE a fost redus cu 30 de milioane lei, cel al SPP cu 50 de milioane lei. Sumele tăiate din bugetele Serviciilor vor fi alocate Ministerului Sănătăţii.

Proiectul de buget adoptat de Parlament a fost atacat la CCR de președintele Klaus Iohannis. Curtea Constituțională urmează să discute sesizarea pe 6 martie sesizările şefului statului pe proiectul de buget pe 2019, respectiv pe legea de adoptare a plafoanelor.