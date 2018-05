Dragnea anunţă CONTRAATACUL: 'Este o implicare politică aşa cum nu ar trebui să aibă un preşedinte'

Liviu Dragnea susţine că solicitarea preşedintelui ca premierul să-şi dea demisia este o implicare politică nepermisă, iar PSD nu poate schimba premierul de fiecare dată când preşedintele este nemulţumit.

"Cred ca a arut mai multe obiective (preşedintele, prin declaraţia de azi - n.r.). Primul a fost sa incerce sa justifice cererea de demisie a doamnei Dancila de saptamana trecuta, legand-o de o serie de date, pentru a nu se mai spune ca i-a cerut-o pentru vizita in Israel.

Este foarte greu sa nu realizam ca este o implicare politica asa cum nu ar trebui sa aiba un presedinte apolitic. Eu am vorbit cu doamna prim-ministru in seara asta, maine vor fi conferinte de presa, in asa fel incat aceste informatii nereale sa fie demontate, pentru ca oamenii sa nu mai fie speriati.

Doamna prim-ministru Dancila nu poate demisiona pentru ca il deranjeaza pe presedintele Iohannis printr-un program de guvernare care produce efecte bune. Atat timp cat acest program de guvernare care genereaza crestere economica este pus in practica, doamna Dancila nu are de ce sa-si dea demisia. Noi nu putem sa schimbam premierul de fiecare data cand este nemultumit presedintele, pentru ca premierul nu este suficient e docil in relatia cu presedintele", a declarat Dragnea la Antena 3.