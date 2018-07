Dragnea: Este deschisă posibilitatea unui candidat unic. Poate să fie de la PSD, poate să fie ALDE

Președintele PSD a anunțat, duminică seară, că PSD și ALDE ar putea avea un candidat unic la alegerile prezidențiale, candidat care ar putea fi de la PSD sau de la ALDE, Liviu Dragnea precizând că analiza a început deja, separat, în cadrul celor două formațiuni.

"Candidatul (la alegerile prezidențiale -n.r.) va fi desemnat după o analiză foarte serioasă și riguroasă, și nu pe orgolii. Și este posibil candidat unic. Am vorbit cu domnul Tăriceanu și am convenit că orice variantă este deschisă, însă o s-o pitrocim foarte bine și vom vedea care e varianta cu cea mai mare șansă de reușită. Va fi o decizie rațională, nu bazată pe orgolii, pe dorințe găunoase, ci pe dorința de câștig. Pentru noi e important ca Alianța PSD-ALDE să câștige prezidențialele. Ori va avea candidat propriu. Lăsăm această variantă deschisă în analiză, poate să fie de la PSD, poate să fie de la ALDE", a declarat Liviu Dragnea, la România Tv.

Liderul PSD a mai spus că analiza a început deja, fiind posibil și un anunț până la finalul anului.

"Sunt analize complexe care se fac și o s-o terminăm spre sfârșitul anului, la toamnă. E posibil (să facem și anunțul – n.r.). Facem separat (analiza – n.r.). Este inclusă în această analiză (prezidențiale și europarlamentare - n.r.)", a completat Liviu Dragnea.