Dragnea îi acuză pe Ponta și Șova că l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD se plânge că nu are bani să-și vadă dosarul

Liviu Dragnea, președintele PSD, îi acuză pe Victor Ponta, Dan Șova și Teodor Nițulescu că l-au „turnat” la DNA în dosarul Tel Drum. Afirmația lui Dragnea vine chiar în ziua în care Ponta a scris pe Facebook că Dragnea ar trebui să-și ceară scuze față de el pentru că a afirmat că l-ar fi denunțat la DNA.

„Turnătorii din dosar îi știu. Sova, Ponta, Nițulescu. Am auzit că unii se tot alintă. 'Să-mi ceară scuze, că eu nu am spus...'”, a declarat Dragnea la RTV. Întrebat dacă a văzut denunțurile, Dragnea a răspuns: „Bineînțeles.”

Liviu Dragnea acuză DNA că nu vrea să-i dea o copie dosarului său în format electronic, ci doar în format pe hârtie. Cum dosarul este format din mai multe bibliorafturi, costul fotocopierii ar fi unul enorm.

„Cei care gestionează dosarul sunt cei care mi-au pus sechestru. Singurul venit pe care îl am este indemnizația de parlamentar, nici aia întreagă. S-ar putea ca dacă mă împrumut ca să îmi pună sechestru și pe împrumutul ăla. Eu nu pot avea acces la dosar pentru că nu am cu ce să-l plătesc. Nu cumva dreptul meu la apărare este afectat? Chiar o să vorbesc cu doamna avocat să facem publică plângerea pe care am făcut-o”, a mai declarat Dragnea.

