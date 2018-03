Dragnea ÎI RĂSPUNDE guvernatorului BNR şi DEZMINTE un 'boicot' al PSD: 'Senatorii, REZERVE faţă de Isărescu...'

Liderul PSD a mărturisit jurnaliştilor că nu va discuta, pentru moment, cu Guvernatorul BNR, ci că va dialoga cu acesta după ce va studia răspunsul pe care l-a primit la scrisoarea adresată Băncii Naţionale. Liviu Dragnea spune că va face public atât scrisoarea primită de la Mugur Isărescu, cât şi răspunsul lui.

„Nu vreau să intru în dialog deocamdată cu domnul guvernator. M-a sunat ieri să-mi spună că mi-a trimis raspuns la scrisoare. O să o studiez azi şi mâine, pentru că nu am avut timp. Am primit-o aseară, târziu. Va fi făcut public şi răspunsul meu, şi scrisoare dumnealui şi atunci discutăm. Politica BNR trebuie realizată într-un dialog constant cu Guvernul şi Parlamentul. Sunt dispus să discutăm care au fost cauzele pentru care a crescut inflaţia şi ce efecte are.", a spus Liviu Dragnea.

Dragnea exclude însă un eventual boicot al social-democraţilor, care au decis să nu participe la şedinţa Comisiei Economice, unde Mugur Isărescu dădea explicaţii cu privire la creșterea galopantă a inflației.

"Or fi avut vreun motiv. Ce boicot? Nu boicotăm BNR. O sprijinim de 26 de ani, înţeleg că e stabilitate, fiind acelaşi guvernator. Nevăzând răspunsul la scrisoare şi nefiind lămuriţi cu intenţia BNR, poate au avut ceva rezerve.", a conchis Liviu Dragnea.