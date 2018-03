Ponta, reacţie FURIBUNDĂ la noile modificări ale Codului Fiscal: 'Daddy l-a pus pe Mişa la ANAF să strângă banii pierduţi prin PROSTIILE lui...'

Fostul premier vine cu o reacţie dură, după ce Guvernul a anunţat noi modificări la Codul Fiscal. Victor Ponta susţine că "lucrurile sunt cârpite fără nicio gândire, analiză, studiu de impact - şi arată mai rău decât înainte". Fostul lider social-democrat aruncă însă cuvinte grele şi spre fostul ministru de Finanţe, Ionuţ Mişa, despre care spune că a fost numit în fruntea ANAF pentru a strânge "banii pierduţi prin prostiile lui".

"In 24 Iunie 2015 am reusit sa adoptam Noul Cod Fiscal - dupa ani de munca si dezbateri cu mediul de afaceri, cu experti din tara si din afara , cu organismele financiare internationale si cu toti cei interesati / a fost laudat de toata lumea ca fiind un Cod modern, liberal , adaptat la noile conditii economice.

Am promis atunci toti ca acest Cod Fiscal va ramane in vigoare nemodificat cel putin pana in 2020 pentru a asigura stabilitate si predictibilitate.

In 2016-2017 noile guverne au intervenit cu “satarul” ordonantelor de urgenta si au tot schimbat in mod idiot ceva ce mergea bine - dupa care a aparut faimosul “specialist” Ionut Misa cu aberanta lui “Revolutie Fiscala”!

Asa buna a fost “Revolutia Fiscala” a lui Misa incat Guvernul Dancila a ajuns deja la a 5 a Ordonanta de modificare a Codului - si de fiecare data lucrurile sunt carpite fara nicio gandire, analiza, studiu de impact - si arata mai rau decat inainte !

Drept rasplata pentru dezastrul “Revolutiei Fiscale” Daddy l-a pus pe Misa sef la ANAF ( sa stranga banii pierduti tocmai prin prostiile lui ) - si pe Teodorovici care era Ministru de Finante in 2015 il pune sa cioparteasca propriul Cod in fiecare saptamana cu o noua Ordonanta - viata are un umor negru greu de egalat!

Daca in 2015 toti oamenii de afaceri si investitorii erau fericiti azi toti injura Guvernul si PSD / iar contabilii sunt in pragul sinuciderii!

Din pacate “#prostia ucide” este mult mai adevarat si mai actual decat “#coruptia ucide”!", scrie Victor Ponta pe Facebook.

