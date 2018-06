Dragnea îi învaţă pe tinerii din PSD să se lupte cu Soros: 'Ne batem cu nişte forţe mari, şi dinăuntru şi din afară'

Aflat la școala de vară a TSD de la Neptun, președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a îndemnat vineri pe tinerii social-democraţi să se informeze mai bine despre cum acţionează "unii miliardari în unele ţări", cum ar fi şi ţara noastră, denunţând astfel "forţe din interior şi din afară" cu care "se bate" PSD pentru a creşte nivelul de trai al românilor, transmite Agerpres.

Potrivit liderului PSD, "a venit vremea" să iasă în faţă "avocaţii" creşterii, ai dezvoltării, traiului mai bun, ai veniturilor mai mari.

"Da, românii vor să muncească, dar vor să aibă şi salarii mari, pentru că şi ei au copii, aşa cum au şi europenii şi ei vor pentru copiii lor o şcoală bună, o educaţie bună, să aibă posibilitatea să plece în concediu cu copiii lor, să aibă posibilitatea să simtă şi să guste viaţa (...). Şi pentru asta ne batem cu nişte forţe mari, şi dinăuntru şi din afară. Nu sunt poveşti. În afară de conversaţiile pe Facebook, pe care e bine să le aveţi, mai citiţi şi alte articole interesante, ştiri interesante despre ce se întâmplă în lume, despre cum sunt implicaţi unii miliardari în unele ţări şi câte miliarde cheltuie, ce fac în America, ce-au făcut şi la noi, ce-au făcut şi în alte ţări şi să încercaţi să înţelegeţi că numai cunoaşterea vă va ajuta să fiţi puternici în acest război în care suntem împreună - suntem o echipă. Câteodată şchiopătează la oamenii fără caracter, la oamenii mincinoşi. Şi noi am avut şi mai avem - e un partid mult prea mare ca să nu avem aşa ceva. Vestea bună e că sunt foarte puţini în comparaţie cu sutele de mii de membri pe care îi avem", a afirmat Dragnea la Şcoala Politică de Vară a TSD.

El a adăugat că guvernarea PSD a adoptat deja o serie de măsuri pentru tineri şi va adopta în continuare şi a menţionat că se va merge "până la capăt cu programul de guvernare".

"Am spus la miting că vom merge până la capăt şi au sărit unii - cărora mă abţin foarte greu să le pun o etichetă aici, în faţa voastră - prin cele două televiziuni ale SRI-ului, alţi acoperiţi, politicieni, procurori la CSM. (...) Am spus că mergem până la capăt. Mi-a zis cineva că parcă am fi brigăzile albe îmbrăcaţi în alb. Şi am spus: brigăzile albe cred că e de bine, treaba ta" a adaugat liderul PSD.

