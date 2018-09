Dragnea: Să vedem de ce sunt nervoşi şi care sunt cei nervoşi că PSD rămâne la guvernare

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus duminică seară la Antena 3 că imediat după alegerile din 2016, PSD a început “să fie atacat violent şi brutal”, iar dacă majoritatea PSD-ALDE rămâne la guvernare, şefii de Parchete nu vor mai fi numiţi “pe baza unor înţelegeri oculte”, conducerea SRI nu o să mai aibă puterea şi nici posibilitatea să facă sau să fărâme Guverne. De asemenea, Dragnea a precizat că nici cu lupa nu poate identifica un lucru făcut de preşedintele Klaus Iohannis în cei patru ani de mandat.

“Aş vrea să definim cadrul în care ne aflăm şi situaţia şi de ce se întâmplă. Imediat după alegerile din 2016, PSD a început să fie atacat violent şi brutal (…) Ne aducem aminte bine tot ceea ce s-a întâmplat într-un an şi opt luni de guvernare PSD-ALDE. Haideţi să vedem de ce sunt nervoşi şi care sunt cei nervoşi că PSD rămâne la guvernare şi să vedem ce s-ar pierde dacă PSD ar pleca de la guvernare”, a spus Liviu Dragnea.

De asemenea, el a spus că, dacă PSD rămâne la putere, există posibilitatea ca şefii Parchetelor să fie numiţi nu pe baza unor înţelegeri oculte, ci prin nişte numiri recomandate.

"Conducerile Parchetelor ce ar pierde? Ar pierde o putere îngrozitoare, pe care au exercitat-o într-un mod odios mulţi ani şi au o temere foarte mare de ideea de audit. Că cineva va face o audiere a tuturor abuzurilor pe care le-au făcut, care au condus la oameni condamnaţi nevinovaţi, au condus la destine frânte. (...) Au o foarte mare teamă pentru că, dacă PSD rămâne la guvernare, rămâne posibilitatea ca şefii acestor parchete să fie realizate nu pe baza unor înţelegeri oculte, ci prin nişte numiri recomandate de competenţa acelor procurori propuşi şi de dorinţa lor de a lucra într-o justiţie corectă", a mai spus acesta.

Dragnea a afirmat că vrea ca legile securităţii naţionale să fie adoptate în sesiunea de toamnă a Parlamentului, astfel că serviciile secrete "nu o să mai aibă puterea şi nici posibilitatea să facă sau să fărâme guverne sau partide.

"Ce ar pierde conducerea SRI? Mii de oameni fac o muncă nevăzută, ale căror rezultate se fac simţite, dar, din păcate, conducerile care s-au succedat au înţeles să folosească forţa uriaşă ieşind din matca consitutţională. Am anunţat public toţi că începem să dezbatem şi să modificăm toate legile care ţin de securitatea naţională. Nu o să mai aibă puterea şi nici posibilitatea să facă sau să fărâme guverne, partide să influenţeze decizii, parchete, să trimită sentinţe în plic. Sunt lucruri începute. Cineva mi-a spus la un moment dat că am deschis prea multe fronturi. Ăsta este ritmul care a putut fi obţinut. Dorim o dezbatere serioasă, transparentă. Eu vreau ca în această sesiune parlamentară legile securităţii naţionale să fie adoptate.Niciodată nu m-am opus şi nu mă opun pentru a finanţa într-un mod corect serviciile secrete, dar a fost o sarabandă, o creştere de-a valma a bugetelor serviciilor, în special a SRI. Eu nu mai sunt de acord, nu ştiu câţi colegi vor mai fi de acord. Am ajuns în situaţia în care să fim ţara poate cea mai ascultată din Europa, dacă nu din lume", a mai spus el.

Todoată, liderul social-democraţilor a explicat că şi preşedintele Klaus Iohannis ar avea de pierdut, care nu a făcut nimic în cei patru ani de mandat.

"Cine ar mai pierde? Iohannis. Dacă am avea o lupă, cu lupa ne-am uita să identificăm măcar un lucru, un fapt, o acţiune, un ceva pe care Klaus Iohannis l-a făcut în aceşti patru ani de mandat", a spus el.