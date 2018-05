Dragoș Pătraru pune tunurile pe Doina Gradea! Noi dezvăluri incendiare despre șefa TVR: 'Nu se implică editorial, ci este editorialul'

Dragoş Pătraru a publicat un mesaj pe internet, marţi, înainte de audierea sa în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor, spunând că Doina Gradea, Preşedintele-Director General (PDG) al TVR nu se implică editorial, ci „este editorialul”. Jurnalistul a dezvăluit, între altele, o serie de mesaje schimbate de Gradea cu fostul producător al matinalului TVR 1, mesaje care ar demonstra „hărţuirea” acestui angajat al televiziunii publice.

Dragoş Pătraru şi-a început mesajul spunând că Doina Gradea minte pe bani publici, la Televiziunea Română, apărând interesele puterii care o susţine. El a menţionat că acesta a fost motivul pentru care, în urmă cu şapte luni, a hotărât să adune probe care „să demonstreze misiunea pe care Gradea a primit-o de la partid” – controlul editorial total la televiziunea publică.

„Să plecăm de aici… Doina Gradea minte. Sigur, cu toţii o facem. Problema doamnei e că nu minte pe banii dumneaei, ci minte pe banii oamenilor, la Televiziunea Publică. Pentru că Doina Gradea minte apărând interesele puterii care o susţine şi a făcut acum zid în jurul ei, am decis, în urmă cu şapte luni, să adun probe care să demonstreze misiunea pe care Doina Gradea a primit-o de la partid. Nu există decât un motiv pentru care Doina Gradea a fost numită la TVR în locul Irinei Radu. Iar acel motiv este dorinţa puterii de control editorial total la televiziunea publică, înainte de anii cu alegeri care urmează. Dacă ieşi să spui că Doina Gradea se poartă execrabil cu angajaţii, vorbeşte urât cu ei, ţipă, ordonă într-un fel pe care-l mai întâlneşti doar la proprietarii de sclavi şi nu ai dovezi concrete cu care să demonstrezi asta nu poţi decât să te faci de râs. Dovezile pe care le-am oferit săptămâna trecută demonstrează clar nu doar opinia doamnei Gradea despre angajaţii TVR şi activitatea lor, dar mai ales modul în care trebuie condusă televiziunea publică, în interesul puterii”, a scris Pătraru pe blogul său.

ULTIMA ORĂ: Dan Voiculescu, internat de urgenţă

Potrivit jurnalistului, cazurile „Firea – statui” şi „Comisia Europeană – ştiri pe surse” ar trebui să fie introduse în manualele de jurnalism, la capitolul „exemple de ingerinţe editoriale”.

„La intervenţia demonstrată a doamnei Gradea, ştirile care au rezultat din acele demersuri ale jurnaliştilor nu au intrat pe post. Nu au intrat pe post, da? Mai grav de atât nu se poate, jurnalistic vorbind. Să pui întrebări care nu vor ajunge niciodată ştiri pentru că nu vrea un om politic. E cazul Firea – statui, pe care l-au documentat în amănunt cei de la GSP. Mai mult, reporterul Ionuţ Gheorghe nu se mai ocupă de Guvern, după ce a refuzat să pună o întrebare la ordin. Culmea, asta nu pare să deranjeze foarte tare pe nimeni. Chiar unii jurnalişti au arătat în opiniile lor că amestecul editorial al PDG-ului în stabilirea subiectelor care apar pe post e ceva normal. Pare-se că aşa funcţionează lucrurile nu doar la TVR. Asta e problema. Şi nu e doar problema TVR. E problema democraţiei din România, care nu poate exista fără un sistem de presă puternic şi independent”, a adăugat el.

Pătraru a precizat că materiale pe care le primeşte din afara TVR confirmă şi întăresc ceea ce încearcă să el şi echipa lui să demonstreze.

Procurorii cer 10 ani de închisoare cu executare pentru Liviu Dragnea. Ce spune şeful PSD

„Materialele care ne sosesc de câteva zile de la alţi oameni din TVR nu doar confirmă toate cele arătate de noi, ba întăresc tot ceea ce am susţinut săptămâna trecută. Şi fac doar amuzante declaraţiile cu care se apără acum Doina Gradea, care a ales să continue cu minciunile, spunând că implicarea ei nu există, că ea nu sună pe nimeni, că nu ştie nimic despre ce se petrece pe post. Totul, totul arată exact opusul”, a scris jurnalistul.

Dragoş Pătraru a atras atenţia că nu este în discuţie cazul emisiunii „Starea naţiei”, el adăugând că, poate, va mai fi o televiziune care va dori să o găzduiască sau producţia se va muta pe internet ori va dispărea pur şi simplu, după aproape o mie de ediţii.

„Atenţie, aici nu discutăm despre cazul Starea naţiei. Nici nu este foarte important ce se întâmplă cu această emisiune de la postul public. Probabil se va mai găsi o televiziune care să o găzduiască. Sau poate că nu. Şi producţia se va muta pe internet. Sau va dispărea pur şi simplu, după aproape o mie de ediţii. Poate că atât s-a putut. Asta, repet, nu contează”, a scris jurnalistul.

„Ceea ce contează pentru sănătatea democraţiei noastre e ceea ce se petrece acum la TVR. Unde Doina Gradea şi acoliţii săi au pus mâna pe toate produsele editoriale care ies din tiparele impuse de partid. Asta cu preţul alunecării audienţelor către zero. Controlul de la ştiri este incredibil. Surse din cadrul ştirilor TVR susţin că Doina Gradea sună şi de şapte ori pe zi acolo, să-i certe pe şefi, care, la rândul lor, îi ceartă pe reporteri. Unii protestează, în incintă, alţii doar se enervează şi se conformează. Ştirile sunt conduse de Doina Gradea prin oameni care au contracte pe durată determinată, pentru a putea fi controlaţi. S-a ajuns la situaţii incredibile, în care doamna Gradea sună să îi certe pe oameni pentru unghiul de filmare care nu o avantajează pe doamna Dăncilă. Deci, există şi un unghi care o avantajază pe doamna premier, da?”, a adăugat el.

Pătraru a inclus în articolul publicat pe blogul său şi o serie de mesaje schimbate de Doina Gradea cu Septimiu Sărăţeanu, care a fost producătorul matinalului de la TVR 1.

„Mai ştiţi ce spunea doamna Gradea, că dânsa nu se implică editorial, că nu sună, că nu o interesează ce se întâmplă în redacţie, că dânsa n-are treabă cu editorialul? Vreţi dovezi concrete privind nivelul la care doamna Doina Gradea se implică? Haideţi să vă arăt cum se implică doamna Gradea la matinalul de pe TVR 1. Da, la matinal. Iată felul în care Doina Gradea îi hărţuieşte pur şi simplu pe oamenii de la matinal. Mai exact, în cazul de faţă, pe Septimiu Sărăţeanu, până de curând producătorul programului, anunţat într-o zi cu soare că ”de mâine poţi să nu mai vii”, deşi e încă sub contract cu TVR. Urmăriţi orele mesajelor şi gradul de implicare al preşedintelui director general, până unde se ajunge”, a scris Pătraru.

„Vineri, 16 februarie, ora 07.00: Doina Gradea: V-aţi trezit? Ce e intrarea asta? Spetimiu Sărăţeanu: Suntem pe avarie. Nu am putut să facem intrarea obişnuită. Un videowall s-a…, iar Andra se simte rău, a fost la un pas să nu intre. D.G.: Eu spuneam că ai ratat intrarea, tu spui altele. A fost greşeală, au stat două-trei secunde vorbind altceva. S.S: A fost şi greşeală, evident, dar pe fondul unor probleme. Videowall stricat, nu ne-a permis să facem intrarea normală. Ei au cerut genericul mai devreme, regizorul de emisie nu a înţeles şi a tăiat şi aiurea în butoane. S-a stricat cu trei minute înainte de emisie. E a nu ştiu câta oară când se întâmplă. D.G. Şi Costache… hm…”, a fost unul dintre aceste mesaje.

„Luni, 5 martie, ora 08.08: D.G: Nu aveţi pe nimeni că comentaţi premiile Oscar? S.S: Ba da, la 9,15, Irina Margareta Nistor. D.G: După ce a fost peste tot. Ok. (…) Luni, 12 martie, ora 6,34: D.G: Intrare ratată. S.S: Nu am avut ingest până la 6,20, nu pot fi şi regizor de emisie, nu pot să mă ocup şi de coordonări şi de conţinut. Editorii de montaj dorm efectiv în grup, vino şi vezi. D.G: Fă raport! Nu trebuie să vin eu să văd. Mă ocup de altele. Aştept raport azi, altfel degeaba vorbim. Rezultatul e ce vedem. S.S: Ok, mai important este ceea ce nu vedeţi şi care se răsfrânge asupra produsului. D.G: Mai important e că după un an jumate spui fix aceleaşi lucruri. S.S: Pentru că nu s-a schimbat nimic, ci doar vin lucruri în plus, fără a se ţine cont de infrastructură. Fac tot ce ţine de mine să iasă cât mai bine”, au fost alte mesaje dezvăluite de Pătraru.

„Miercuri, 14 martie, ora 06.32: D.G: A murit Stephen Hawking. E pe toate agenţiile, ai imagini câte vrei. Nu pricep ce faceţi. S.S: Fac externele. A zis Chioţea pe gură, la 06,35, până vin imaginile. D.G: Era de la 6, pe toate agenţiile. Ok. Marţi, 20 martie, ora 07,06: D.G: Atenţie, că mama lui AG (Andrei Gheorghe) trăieşte. Să dai şi pe grup ştiri, să nu facă gafe. E la Constanţa şi trăieşte. Şi are o singură fată, Anastasia, a studiat şi stă la Londra. S.S: Da, am spus. D.G: Citeşte ce am scris mai sus. Mama lui trăieşte. S.S: Nu a spus nimeni că a murit. Era fata comandantului unităţii. Tatăl lui a murit în 1995. Beta a supervizat-o Gerry, care e bun prieten cu AG. D.G: Bă, numai pe răspuns tăios eşti! Ok, am atras atenţia. S.S: Nu am răspuns deloc tăios. D.G: Hai. S.S: Exact cum stau lucrurile. D.G: Gata! S.S: Ţi se pare. D.G: Îmi spui tu mie că Gerry e prieten, iar eu mă ştiu cu el mult prea bine. Stai liniştit, că nu te mai deranjez. S.S: Da, Doina, e ok ce mi-ai spus, dar să ştii că nu am răspuns tăios. Marţi, 27 martie, ora 06.44: D.G: Ştirea de dinainte e cu mâine, 27 martie. Azi e 27. S.S: Aşa ne-au fost lăsate materialele de colegii de la ştiri. Sunt materialele de campanie, am văzut şi noi, facem modificarea. Marţi, 7 aprilie, ora 07.03: D.G: La voi nu a murit I Prodan? Pare că nu. S.S: Ba da. D.G: Eu mă uit de la 06.30”, au fost alte mesaje.

După ce a prezentat aceste mesaje, Dragoş Pătraru a precizat că potrivit legii, Doina Gradea nu se poate implica, ocupând funcţia de PDG, în programul unui produs editorial.

„Sigur, după ce citeşti toate astea, dacă nu ştii care sunt mecanismele unei redacţii, poate exista pornirea să spui: stai, domnule, nu vezi că ăia de acolo sunt tâmpiţi! Ratează intrări, ratează subiecte, se mişcă prea greu. Ei bine, nu-i aşa. Nu e deloc aşa. În primul rând, potrivit legii, Doina Gradea n-are a face, ca PDG, cu programul unui produs editorial, cu ceea ce se întâmplă acolo. Nimic din legea 41, care reglementează funcţionarea SRTV, nu-i oferă Doinei Gradea atribuţii editoriale directe”, a explicat Pătraru.

Jurnalistul a adăugat că este vorba despre hărţuire, întrucât un angajat care se plânge „că nimic nu merge” trebuie răspundă în timpul programului la zecile de mesaje ale PDG-ului TVR, care „pune o presiune inacceptabilă”.

„În loc să discute cu producătorul executiv, care să ia măsurile ce se impun, Doina Gradea preferă să fie – de acasă – acolo, în cabina de emisie. Şi îi place să dea ordine, pe care le amestecă printre ameninţări şi tot felul de apropouri. De pildă, ştiţi ce e cu acel «Şi Costache, hm…?» Simplu. Alex Costache, reporter TVR, vorbise nu tocmai ok despre Liviu Dragnea, din faţa DNA-ului, într-o intervenţie la matinal. Dacă asta trebuie să facă PDG-ul SRTV, atunci înseamnă că noi, toţi cei care lucrăm la TVR, trebuie să plecăm acasă. Să o lăsăm doar pe ea. Şeful suprem! Vă daţi seama ce se întâmplă la ştiri, unde oamenii susţin cu probe clare că Doina Gradea are acces direct şi poate verifica în orice moment ce subiecte se pregătesc, ce oameni sunt invitaţi la emisiuni şi aşa mai departe? Vă puteţi imagina măcar presiunea pe care o simte un reporter când este pe teren, aleargă după vreo ceafă groasă pe holurile Parlamentului şi nu ştie dacă poate sau nu să adreseze o întrebare? Pentru că despre asta vorbim”, a mai scris Pătraru.

El a reluat ideea că problema de fond la TVR este modelarea conţinutului editorial al televiziunii publice în funcţie de interesul puterii

„Cele de mai sus demonstrează încă o dată problema de fond de la TVR. Nu neapărat limbajul colorat al doamnei Gradea e problema, ci elefantul pe care toată lumea, inclusiv o comisie parlamentară, îl ignoră: modelarea conţinutului editorial al televiziunii publice în funcţie de interesul puterii. Asta e problema aici, nu faptul că Doina Gradea, având o funcţie publică, se exprimă într-un mod care potrivit regulamentului SRTV i-ar putea aduce desfacerea contractului de muncă, aşa cum remarca pe pagina sa de Facebook chiar reporterul Alex Costache”, a scris jurnalistul.

El a amintit că producătorul Septimiu Sărăţeanu a fost certat de Doina Gradea, într-o şedinţă la care a participat toată echipa emisiunii, reproşându-i-se că e împotriva PSD-ului, pentru că a dat o ştire tendenţioasă la adresa partidului.

„Dincolo de aceste mesaje şi de multe altele, sunt fapte care pot fi probate. (…) Producătorul s-a apărat, spunând că ştirea a intrat la jurnalul de seară, la TVR, şi că nu ştia că trebuie să mai verifice ştirile care au intrat seara. De-aia a fost scos din grilă programul Ora de ştiri. Dădea subiecte nasoale pentru putere, subiecte care erau preluate apoi şi la matinal. Este incredibilă această atitudine afişată de Doina Gradea faţă de oamenii cu care lucrează. Care sunt cu toţii foarte nervoşi din cauza atitudinii şefei. Şi nemulţumiţi, chiar dacă nu recunosc asta. Eduard Dârvariu spune, în dialogul cu mine, fără să-l întreb eu ceva: «păi, şi rolul meu care mai e aici?» Aşa se simt deci şi oamenii consideraţi colaboratori de nădejde ai doamnei Gradea”, a mai scris Pătraru.

Dragoş Pătraru a publicat şi o înregistare audio în care Doina Gradea îi explică echipei TVR Cluj de ce prima ei decizie după numirea în funcţia de PDG a fost să-l repună în funcţia de director pe Romeo Couţi.

„Înregistrarea e importantă în acest moment, pentru că arată un mod de lucru care nu poate exista într-o televiziune publică. Poate să funcţioneze la alte televiziuni, cu oameni care acceptă un imbecil sistem corporatist de conducere, dar nu poţi discuta astfel cu nişte jurnalişti care-ţi cer să le explici de ce în ciuda tensiunilor care există între ei şi acest Couţi (despre care se va discuta pe larg, foarte pe larg, în viitorul apropiat), tu îl repui în funcţie în ciuda unui raport intern al TVR, care constată mari probleme acolo. Iată cum le vorbeşte Doina Gradea celor din Cluj şi cum îi ameninţă, atât de elegant, amintindu-le că sunt interimari, că urmează evaluările… După această discuţie, când oamenii au protestat faţă de ceea ce se întâmplă, tot Comitetul Director de la Cluj a fost schimbat. Să se înveţe minte. Doamnelor şi domnilor, explicaţiile Doinei Gradea, pentru repunerea pe funcţie a unui director care, atenţie, i-a spus Irinei Radu, cu o lună înainte să fie demisă: «de ce mă obligi tu pe mine să te dau afară?»”, a scris Pătraru în legătură cu această înregistrare.

„«Vine perioada concursurilor!» Aşa ameninţă doamna. Adică, ştim cu toţii cum se dau concursurile în TVR, nu? Nu există concurs pe bune. Concursurile le câştigă cei cu care PDG-ul vrea să lucreze. Serios? La SRTV, societate finanţată de la bugetul statului? Şi dincolo de asta, să-i ameninţi pe oameni că vor fi daţi afară dacă nu se potolesc… Şi dacă v-aş spune că doamna Gradea îşi îndeamnă chiar colaboratorii cei mai apropiaţi să îi înregistreze şi ei pe angajaţii TVR, ca să aibă probe împotriva lor? Da, că aşa sunt bune înregistrările, nu?”, a adăugat el.

Dragoş Pătraru, care a fost audiat astăzi în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor, a anunţat, în încheierea mesajului de pe blogul său, că va povesti curând şi cum decide Doina Gradea ce ştiri, reportaje şi emisiuni se fac, în funcţie de politica externă a României.