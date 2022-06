Dragoș Damian, despre propunerea de plafonare a prețurilor la carburanți: 'Cel mai greșit lucru ar fi ca statul să intervină'

Dragoș Damian, director general al companiei Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din România, consideră că o intervenție a statului pe piața carburanților nu ar face decât să agraveze situația. Dacă fostul ministru Eurgen Teodorovici propunerea plafonarea prețurilor la carburanți, reducerea TVA și reducerea accizelor pe o perioadă de 6 luni sau un an, Dragoș Damian explică și posibilele efecte secundare nefaste ale unor asemenea măsuri.

„Fundamentul societatii capitaliste este legea cererii si ofertei. Atata vreme cat exista cerere, in special cerere mare, oferta va fi pe masura, scumpa.

Daca exista cerere de combustibil, si ea exista, uitati-va la cozile din benzinarii, cel putin 10-15 masini in fiecare benzinarie, cel mai gresit lucru ar fi ca statul sa intervina. Mai bine ajuta categoriile sociale cu probleme decat sa intervina pe o piata atat de clar guvernata de legea cererii si ofertei. Cateva posibile scenarii ca efect al propunerilor care circula in piata:

1. Plafonare de pret? Mica specula, cumpar cu 5 lei si vand la cineva cu 6 lei, sigur va avea nevoie.

2. Plafonare de pret si rationalizare? Mica specula plus posibila penurie, daca va scadea artificial cererea va scadea si productia, asadar oferta in piata.

3. Scadere de acciza? Ponderea accizei in pret a scazut, la peste 10 lei pretul nu va fi impactat si mai mult ca sigur ca scaderea va fi “inghitita” de noul pret, asadar zero impact.

4. Scadere de TVA? Sunt necesare mecanisme complicate de punere in opera, pe langa acordul UE trebuie sa existe parghii de control in asa fel incat scaderea de TVA sa nu fie “inghitita” in noul pret, asadar zero impact. Si da, ati ghicit! Mica specula. Cumpar ieftin si vand la cineva scump, sigur va avea nevoie.

In toate situatiile statul va colecta mai putin in timp ce fortele din piata isi vor face de cap, poate chiar mai rau decat in scenariile descrise mai sus. Injurati cat doriti, dar atunci cand regula simpla de cerere si oferta functioneaza avem dovada ca regulile capitalismului functioneaza.

Aruncarea vinei pe Consiliul Concurentei este o incercare de a gasi un vinovat de serviciu pentru o crima care nu a fost comisa.

Iar restul discutiilor si solutiilor sunt pur populiste. Oamenii se vor plange sperand ca poate primesc ceva de pomana, asa cum guvernantii ne-au obisnuit de ani de zile. Politicienii se vor arata preocupati de situatie, ca da bine la televizor, in loc sa fie preocupati de evaziunea fiscala, munca la negru, regimurile fiscale discriminatorii, amnistiile fiscale clientelare, supradimensionarea si risipa din sistemului bugetar, etc., din cauza carora Romania pierde anual scoli, spitale si strazi mai bune”, afirmă Dragoș Damian, într-un comentariu transmis redacției stiripesurse.ro.