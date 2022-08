Dragoș Damian semnalează a 'doua lovitură de grație pentru industria chimică' din România: 'Riscurile sunt multiple'

„Încet, încet, tragem cortina peste industria chimică” din țara noastră, sesisează Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din țară. Omul de afaceri explică în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO riscurile la care se supune România în fața noului val industrial, totul în conjunctura schimbărilor geopolitice din lume.

CONTEXT: Chimcomplex, cel mai mare combinat de produse chimice din România, a anunţat închiderea temporară a activităţii de producţie în cadrul platformei Borzeşti pe o perioadă de 14 zile, începând de joi, din cauza preţurilor în creştere la energie electrică şi gaze, potrivit unui raport publicat la bursă. Din cauza scumpirilor din energie, Chimcomplex a raportat un profit în scădere puternică în S1/2022 şi atrage atenţia că tendinţa negativă va continua până la finele acestui an (mai multe despre acest subiect aici).

„Incet, incet, tragem cortina peste industria chimica.

Prima etapa de inchidere a combinatelor chimice a fost in anii 1995-2007, dupa privatizare. S-au inchis Tarnaveni, Codlea, Savinesti, Victoria, Pitesti, Fagaras si multe, multe altele, vreo 50 – chimia, floarea industriei romanesti a fost desfiintata si lasata in paragina. Ni s-a spus ca oricum acele combinate trebuiau inchise, erau energofage, invechite, ineficiente, poluante, nu mai aveau piete de desfacere, etc. Asta in timp ce aproape nimic nu s-a inchis in celelalte tari din Europa de Est, practic toate combinatele de acolo au ramas in picioare si, ironic, exporta acum inclusiv catre Romania. In acelasi timp, China si India isi intareau industria chimica, facand Europa depedenta de cele fabricate acolo, fie acestea precursori, intermediari, materii prime chimice si desigur, produse finite.

A doua etapa de inchidere a chimiei, lovitura de gratie, se petrece acum, in 2022, sub ochii nostri: Tg Mures, Borzesti, Slatina, si cine stie cate altele se inchid temporar sau definitiv din cauza preturilor insuportabile la utilitati, materii prime (care vin cum spuneam, din India si China) si lanturilor de aprovizionare. Odata cu inchiderea chimiei se inchide invatamantul din chimie, cine mai vrea sa fie operator chimist si inginer chimist daca nu are unde lucra, daca industria chimica nu este pe lista de prioritati a niciunui Guvern.

Si, in loc sa atragem investitori straini care sa se adauge putinilor antreprenori din chimie, Romania apasa si pedala paranoii geopolitice, nu vrem sa aducem investitii de la oricine, ca daca ne “cucereste” sau “manipuleaza” in cine stie ce directie? Adica ce, noi suntem Ungaria, sa atragem o investitie de 7,5 miliarde Euro intr-o fabrica de baterii electrice de la un investitor din China? De unde, apropos, au anuntat ca vor cumpara baterii toti colosii nemtii si americani din industria automobilelor elecrice? Nu, noi nu facem asa ceva, cine stie ce este in spatele afacerii asteia.

Combinatele chimice au o importanta iesita din comun pentru economiile de pe toate continentele, nu numai ca fabrica produse de prima necesitate pentru alte industrii, dar creeaza mii de joburi, aduc bani la buget, dezvolta alte afaceri pe orizontala si verticala. Uitati-va la top 20 cele mai industrializate tari din lume, acestea se sprijina pe doi piloni industrali, chimia si metalurgia.

Lasati datoria publica care a ajuns la 50% din PIB, aceasta se poate prescrie, renegocia, chiar si sterge. Cea mai mare povara a Romaniei este deficitul de balanta comerciala, ajuns la un nivel incredibil, de 35 miliarde Euro, 15% din PIB. O tara cu datorii se mai poate redresa – mai tineti minte Grecia, care a beneficiat de un bail-out de 500 miliarde euro? - o tara fara fabrici are putine sanse.

Fara ca Guvernul sa regandeasca si prioritizeze strategia industriala, asta insemnand sa dea ajutor de stat exclusiv pentru extinderea unitatilor de productie existente si pentru investitiile industriale noi, riscurile Romaniei de a fi dependenta total de importuri sunt multiple, pentru ca aceasta dependenta vine din energie, mancare, chimie si aparare”, a spus Dragoș Damian, pentru STIRIPESURSE.RO.