Dragoș Damian (Terapia Cluj): 4 mai e Ziua Star Wars. May the 4th Be With You

Relaxați-vă astăzi. Uitați pentru o zi de creditul la bancă, de leasingul la mașină, de chiria la apartament, de salariul sau pensia de mizerie, de taxele, impozitele și contribuțiile care vor crește din 2025 și, desigur, uitați de profețiile sumbre despre pandemii, catastrofe ecologice, războaie și obezitate.

Cel mai important lucru, astăzi, 4 mai, uitați pentru o zi de campania electorală.

De 4 mai, urmare a unui joc de cuvinte al limbii engleze, fanii din toată lumea serbează Ziua Star Wars, celebrând fenomenul cult science-fiction care se apropie de semicentenar și care continuă să țină cu sufletul la gura generație după generație.

Star Wars, galactica luptă eroică dintre lumină și întuneric, este mai mult decât o uimitoare realizare cinematică de efecte speciale, mai mult decât o saga cu intrigi și întorsături complicate și mai mult decât un serial plin de aventuri și învățăminte menite să inspire toate generațiile. Star Wars este o afacere formidabilă, filmele având încasări de la lansarea lui „A New Hope” în 1977 și până în 2022 de aproape 11 miliarde de dolari, fiind depășit doar de universul Marvel – care de altfel are mai multe filme.

Nu este vorba însă doar de cele 9 filme, 6 spin-off-uri și sumedenia de seriale artistice sau animate, ci și de o industrie pe verticală si orizontală de aproape 50 miliarde de dolari de la lansare. Pe lângă filme și seriale, veniturile se întregesc dintr-o abundență de produse vândute sub marca Star Wars, jucării, cărți, jocuri video, televiziune, servicii de streaming și, desigur, seturile Lego, care au propulsat vânzările companiei daneze in ultimii cinci ani – apropo, anul acesta o echipa de români a intrat în Cartea Recordurilor Guiness pentru construcția celei mai mari diorame Lego Star Wars, desfășurată pe o suprafața de peste 45 mp.

La moștenirea de aproape 50 de ani a lui Star Wars se adaugă o mulțime de replici memorabile care sunt folosite simbolic aproape zi de zi, cea mai cunoscută fiind iconicul „May the Force be with you!”.

Franchiza Star Wars a fost vândută în 2012 pentru 4 miliarde de dolari, alăturându-se universului movie, magic & more a lui Disney, un imperiu de divertisment cât o treime din PIB-ul României. După achiziție imperiul Disney a devenit numărul unu mondial și a reușit să depășească în clasamente (nu râdeți) imperiul Pokemon.

Pentru puștii de 10 ani care au văzut în 1977 „A New Hope”, dar și pentru toți ceilalți puști între 10 și 57 de ani, fani înfocați ai universului Star Wars, povestea va merge mai departe cu filme și seriale artistice si animate. Iar afacerea din spatele universului Star Wars rămâne unul dintre cele mai mari succese ale industriei americane de divertisment.

Așadar, de 4 mai, relaxați-vă pentru o zi și distrați-vă pe seama calamburului „May the Force Be With You” vs „May the 4th Be With You!”. Eventual, dacă aveți finanțare, începeți asamblarea unui crucișător de atac Venator-Class, o experiență fără egal. Sau, dacă aveți timp, revedeți unul dintre filmele Star Wars, recomand spin-off-ul Rogue One, cu un Darth Vader într-o apariție scurtă, dar în cea mai bună formă a sa și o Jyn Erso care ne reamintește că revoltele se construiesc pe speranță.

Comentariu de Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România