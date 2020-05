Drake a egalat recordul Madonnei de cele mai multe piese în top 10

Rapperul canadian Drake a egalat recordul Madonnei de cele mai multe piese clasate în top 10 al Billboard Hot 100, potrivit news.ro.

Odată cu noua listă, el a înregistrat a 38-a piesă clasată între primele zece locuri.

„Pain 1993”, cântată cu Playboi Carti, a debutat pe locul al şaptelea, în timp ce colecţia din care face parte, „Dark Lane Demo Tapes”, este clasată pe poziţia a doua în Billboard 200.

Piesa a fost accesată online de 31 de milioane de ori în prima săptămână.

Madonna a deţinut recordul din noiembrie 2002, când a depăşit The Beatles (34 de piese) cu „Die Another Day”.

Grupul britanic deţinea recordul din martie 1967, când l-a depăşit pe Elvis Presley cu piesa „Penny Lane”.

După „Die Another Day”, Madonna a mai fost prezentă în top 10 cu „Hung Up", „4 Minutes" şi „Give Me All Your Luvin'”.

Artiştii care au cele mai multe piese ce au fost clasate în top 10 al Billboard Hot 100 sunt: Drake (38), Madonna (38), The Beatles (34), Rihanna (31), Michael Jackson (30), Mariah Carey (28), Stevie Wonder (28), Janet Jackson (27), Elton John (27), Elvis Presley (25) şi Taylor Swift (25).

Drake a ajuns prima dată în top 10 în iulie 2009, cu „Best I Ever Had”.