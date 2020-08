Drama medicală 'Doctorul cel bun' continuă cu sezonul trei la AXN din septembrie

Drama medicală “Doctorul cel bun” (The Good Doctor) revine la AXN cu sezonul trei, din 3 septembrie, în fiecare joi seara, de la ora 22.00, potrivit news.ro.

Serialul “Doctorul cel bun” (The Good Doctor), cu Freddie Highmore ("Bates Motel", "August Rush", "Charlie &The Chocolate Factory") în rolul principal, urmăreşte povestea emoţionantă a unui tânăr care are autism şi care începe un stagiu la secţia de chirurgie a unui spital din California.

În noul sezon, doctorul Shaun Murphy continuă să îşi folosească talentele medicale extraordinare în cadrul spitalului St. Bonaventure, demonstrând încă o dată că poate salva vieţi. Tânărul rezident şi-a îmbunătăţit abilităţile de comunicare şi interacţiune cu pacienţii şi colegii, dezvoltând relaţii de prietenie cu ceilalţi rezidenţi.

Pe plan personal, sezonul trei aduce un alt tip de provocări pentu Shaun - acesta va explora pentru prima dată lumea complicată a întâlnirilor romantice, a relaţiilor de dragoste, care se dovedesc greu de gestionat. Fricţiuni vor apărea şi în cuplul format din doctorii Melendez şi Lim, odată cu promovarea celei din urmă ca noua şefă a secţiei de chirurgie.

Antonia Thomas (Dr. Claire Browne), Nicholas Gonzalez (Dr. Neil Melendez), Hill Harper (Dr. Marcus Andrews), Richard Schiff ( Dr. Aaron Glassman) şi Christina Chang (Dr. Audrey Lim) îşi reiau rolurile, în timp ce Jasika Nicole (Dr. Carly Lever) va avea o prezenţă permanentă.

Serialul este produs de Sony Pictures Television şi ABC Studios, cu David Shore (House) scenarist şi producător executiv. Daniel Dae Kim (actorul din Lost şi Hawaii Five-0), Erin Gunn, David Kim şi Sebastian Lee sunt şi ei producători executivi.