Dramaturgul Saviana Stănescu vine de la New York pentru a participa la evenimentul Scriitori contemporani la muzeu de la Muzeul Național al Literaturii Române

Dramaturgul Saviana Stănescu este protagonista ediției de sâmbătă a proiectului Scriitori contemporani la muzeu de la Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) din București, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

Saviana Stănescu va susține sâmbătă, începând cu ora 13.00, un tur ghidat al istoriei literaturii române, oferind vizitatorilor instituției și cititorilor săi "experiența unei vizite unice printre manuscrisele, obiectele personale, obiectele de artă care au aparținut sau au fost colecționate de scriitorii români prezentați în expoziția de bază".

Saviana Stănescu este o scriitoare româno-americană, poetă și dramaturg. Mai multe piese de-ale sale au fost puse în scenă în teatrele din New York, obținând premii ca New York Innovative Theatre Award for Outstanding Play ("Waxing West", la Teatrul La MaMa). Numele ei a fost inclus în Indie Theatre Hall of Fame. Piesele sale au fost prezentate pe scena americană și internațională, printre cele mai recente spectacole numărându-se "Bee Trapped Inside the Window" (Civic Ensemble), "What Happens Next" (Cherry Artspace), "Aliens With Extraordinary Skills" (Women’s Project, Teatro La Capilla, Mexico City; publicată de Samuel French), "Ants" (New Jersey Rep), "For A Barbarian Woman" (Fordham/EST), "Polanski Polanski" (HERE, PS122, Chain Theatre), "White Embers" (Dramalabbet, Stockholm; OOB NYC Samuel French festival winner), "Viză de Clown" (Teatrul Odeon), "Organic" (TNB), "Toys" (Hollywood, Avignon, 59E59 NYC) etc.

În România, înainte de mutarea la New York, în 2001, Saviana Stănescu a fost jurnalistă și a publicat câteva volume de poezie: "Amor pe sârmă ghimpată", "Sfaturi pentru gospodine și muze", "Proscrisa" și "Black Milk", o antologie bilingvă de piese de teatru. Textul său "Apocalipsa gonflabilă" a câștigat premiul Uniunii Teatrale din România (UNITER) la categoria "cea mai bună piesă a anului 1999".

Saviana Stănescu este fondatorul Immigrants Artists and Scholars in New York (IASNY) și este profesoară de scriere dramatică și teatru contemporan la Ithaca College, după ce a predat timp de opt ani la New York University, Tisch School of the Arts, unde a obținut un masterat în studiul actului performativ și unul în scriere dramatică, se arată în comunicat.