Dresda speră să sărbătorească finalul epidemiei cu o expoziţie istorică Vermeer în 2021

În primăvara lui 2021, Dresda va găzdui o expoziţie consacrată lui Johannes Vermeer. Un proiect ambiţios care, speră toată lumea, va coincide cu acalmie în epidemia de coronavirus. Printre cele zece tablouri ale maestrului reunite în oraşul german, "Girl Reading a Letter at an Open Window" va fi expus pentru prima dată după restaurare. Expoziţia va avea loc din 19 martie până în 27 iunie 2021 la nou renovatul Muzeu Semperbau am Zwinger, potrivit Le Figaro, potrivit news.ro.

Citește și: DOSAR BREAKING - Cum era să RATEZE DNA flagrantul PREMIERĂ în cazul polițistului care ar fi cerut 1,1 milioane de euro ȘPAGĂ în plină stare de urgență

Vizitatorii vor putea să vadă şi "Woman in Blue Reading a Letter" (către1663), un împrumut de la Rijksmuseum, şi "Lady Standing at a Virginal" (către 1770-72), provenit de la National Gallery din Londra. Potrivit The Art Newspaper, expoziţia va cuprinde şi opere ale altor artişti olandezi precum Pieter de Hooch, Gerard Dou, Frans van Mieris The Elder şi Gerard Ter Borch.

Dar cea mai importantă lucrare din această expoziţie va fi "Girl Reading a Letter at an Open Window". Această pânză, pictată către anul 1657, este una dintre cele 35 atribuite cu certitudine lui Vermeer. Vizitatorii vor putea să descopere sub forma sa restaurată, care scoate la lumină "tablou în tablou" un misterios cupidon agăţat de peretele din spatele cititoarei.

Citește și: DNA despre SPECULA generată de pandemie - 'A fost creat cadrul propice apariției 'indispensabilului traficant de influență''

Acesta a fost identificat cu ajutorul razelor X în 1979, experţii crezând că acest detaliu a fost adăugat chiar de Vermeer. Dar pe măsură ce tabloul era restaurat, ei au descoperit că figura a fost adăugată la mult timp după moartea maestrului.

Expoziţia din 2021 va cuprinde şi desene, imprimeuri, sculpturi şi mobilier istoric. Biletele pentru "una dintre cele mai spectaculoase expoziţii", aşa cum a fost descrisă de Colecţiile Naţionale din Dresda, pot fi deja achiziţionate.