Droguri SAGA Festival - 1 mort si doi internati la terapie intensiva

Sa fim obiectivi si sa nu acuzam organizatorii desi conform legii acestia sunt responsabili pentru tot ceea ce se intampla pe tot parcursul evenimentului, dar nu-i putem acuza de ceea ce consuma participantii chiar daca este cunoscut faptul ca festivalurile sunt in general asimilate si cu consumul de droguri, susține Gigel Lazăr, președintele Federației Neguvernamentale Antidrog.

”Si totusi sa intelegem sau sa ajungem la radacina motivelor cresterii consumului de droguri. Guvernul României - prim ministri in ordinea succedarii -dl. Florin Cîţu si dl. Nicolae Ionel Ciucă, ministrul Ministerul Afacerilor Interne, Romania - dl Lucian Bode au persiflat si ignorat documentele strategice nationale antidrog si le-au adoptat cu 1 an si 3 luni intarzaiere iar Programul de Interes National nu este adoptat nici in acest moment. Mai pe scurt prin indiferenta, neglijenta au dus in colaps sistemul antidrog din Romania.

Agenția Națională Antidrog este coordonatorul national de politici antidrog, ce din cauza lipsei de finantari din partea Guvernului si MAI este in colaps , este pusa in situatia ingrata de a se comporta ca un ong de prin anii 2000 si se "lipeste" de cate un eveniment unde sa faca campanie cu 200-300 flayere, 3-4 ochelari prin care se simuleaza efectele consumului de substante si 10-12 voluntari. Campaniile de prevenire si informare se impun a fi la nivelul evenimentului unde pareticipa zeci de mii de tineri, altfel ele devin doar campanii de imagine institutionala. Agentia pentru ca a acceptat fara resurse si logistica adecvata sa faca prevenire la Festivalul SAGA a devenit tinta ironiilor ca urmare decesului unui tanar si internarea altor doi la TI.

Cel putin noi Federatia Neguvernamentala Antidrog, CIADO România nu vom uita si prin intermediul sindicatelor din diferite zone profesionale, organizatii studentesti, campanii stradale de informare nu ii vom ierta. Puterea poporului este doar la alegeri si pentru ca au persiflat toate semnalele societatii civile, ca din cauza indiferentei, lipsei de preocupare fata de politicile de prevenire vom fi omniprezenti in circumscriptiile electorale ale decidentilor politici in materie daca acestia mai au curajul sa candideze.

EU stiu ce inseamna durerea parintilor ce au copii consumatori, stiu mii de povesti din spatele consumatorilor, motivele pentru care au ajuns sa consume si nu toate sunt din teribilism...!”, mai spune Lazar Gigel.