Drulă insinuează că Mihăilă era marionetă: Cîțu transformase Ministerul Sănătății în notar care semna comenzile de vaccinuri

Liderul interimar al USR, Cătălin Drulă a declarat, marţi, la emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre scandalul achiziţiei de vaccinuri în perioada pandemiei, că premierul de la acea vreme, Florin Cîţu, premierul de la acea vreme, şi-a asumat această achiziţie. ”Transformaseră Ministerul Sănătăţii într-un notar care semna comenzile cu vaccinuri negociate de Cîţu”, a mai spus Drulă, arătând că a asistat la discuţia din şedinţa de Guvern pe această temă.

Citește și: Florin Cîțu s-a dezlănțuit: amenință cu dezvăluiri care pot ajunge pe masa procurorilor DNA

Cătălin Drulă a afirmat, întrebat cine este vinovat pentru achiziţia de vaccinuri: ”Florin Cîţu”. ”Era premierul unde CNCAV-ul cu vaccinuri era la el, ei transformaseră Ministerul Sănătăţii într-un notar care semna comenzile cu vaccinuri negociate de Cîţu. (..) Florin ne-a spus: Am eu, Ursula, suntem în alte legături, cumpărăm atâtea că am spus eu. El şi-a asumat. Noi aveam un interval minim şi maxim, el a luat la maxim vaccinurile, pe acel interval, pe un poker, cum face cu toată cariera lui politică, aruncat aiurea, dar era premier”, a comentat liderul interimar al USR, fost ministru al Transporturilor în perioada guvernării Cîţu. Drulă a mai spus că Florin Cîţu ”miza pe o campanie de vaccinare foarte mare şi voia să îşi lege succesul de asta”, iar . Ioana Mihăilă s-a chinuit foarte mult să vândă din ele pe mecanismul de vânzare, ca să nu pierdem banii, ceea ce ar trebui să facă şi ministrul Rafila. Cătălin Drulă a mai afirmat că în şedinţa de Guvern a asistat la această discuţie privind vaccinurile. ”În şedinţa de Guvern ştiu explicit că am asistat la discuţia asta (..) şi Cîţu a spus, hai să spun în engleză, ca să înţeleagă şi el: ”It s on me, adică eu am făcut-o. Nu are nici partea de asumare”, a mai comentat Drulă.