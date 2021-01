Dublu atentat sinucigaș în Bagdad: Cel puțin 13 persoane au fost ucise

Cel puţin 13 persoane au fost ucise, iar alte aproximativ 30 au fost rănite joi, în centrul Bagdadului, într-un dublu atentat sinucigaş, a anunţat Guvernul, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Explozia a avut loc într-o piaţă foarte aglomerată, Piaţa Taiarane.

Mulţi dintre răniţi se aflau în stare gravă, potrivit poliţiei.

Imediat după explozie, numeroase ambulanţe au venit la locul atentatului.

Atentatul nu a fost revendicat imediat, însă acelaşi mod de operare a fost folosit în trecut de către Statul Islamic (SI), care a cucerit aproape o treime din Irak în 2014, înainte ca Bagdadul să-şi declare victoria împotriva grupării jihadiste, la sfârşitul lui 2017.

Atentatele sinucigaşe s-au rărit în capitala irakiană ulterior.

Ultimul atentat comis în capitală, în aceeaşi piaţă, a avut loc în ianuarie 2018 şi s-a soldat cu 27 de morţi.

Numeroase celule jihadiste se ascund în zone muntoase şi deşertice, în ţară.

SI a revendicat, însă, până acum, doar atentate de mică anvergură, comise în general noaptea şi vizând poziţii militare, în zone izolate, departe de oraşe.

Harrowing footage of the moment a suicide bomb hits Baghdad.



It’s been a while since an attack like this unfolded but terrorist groups have become increasingly brazen in recent months amid an increasingly fractious & volatile socio-political environment. pic.twitter.com/lrTcWuxBu4