Dumitru Dragomir: Am auzit că Anamaria Prodan vrea să cumpere Dinamo

Fostul președinte LPF, Dumitru Dragomir, a declarat la ProSport că soția lui Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan, ar fi interesată să cumpere clubul de fotbal Dinamo București. Reghecampf a antrenat rivala FCSB în 2012-2014 și 2015-2017.

„Am auzit că Anamaria Prodan vrea să cumpere Dinamo! Dacă are bani, să se bage. Singură nu cred că poate duce. Dinamo e un club puternic. Dacă are de cheltuit 5-6 milioane de euro pe an, să nu mai stea pe gânduri. Doar așa poți să te lupți cu CFR, FCSB sau Craiova.

Când am zis singură nu mă refer doar că este o femeie într-o lume a bărbaților, ci că trebuie să fie înconjurată de alți oameni capabili. L-aș vedea antrenor pe Laurențiu Reghecampf la Dinamo! Da, Reghecampf cu Anamaria Prodan, la Dinamo! Ce contează rivalitatea din trecut? Reghecampf este un nume mare ca antrenor și ar face treabă excelentă, sunt convins de asta. Dar îi trebuie la început și un buget de vreo 10 milioane de euro pentru transferuri. Să își facă un lot puternic, e nevoie de un efort financiar important când preiei Dinamo.

Dar ei au posibilități, sunt oameni cu avere, rămâne de văzut dacă vor să și-o investească în fotbal. La Sibiu poți să mergi cu un milion, două pe an, dar la Dinamo ai nevoie de minimum 5 milioane de euro. Mai e un băiat deștept care e prieten cu ea și care ar face sigur treabă foarte bună pe marketing, Adrian Thiess. Ăștia trei ar putea salva Dinamo”, a declarat Dumitru Dragomir pentru ProSport.