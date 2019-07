Dumitru Stanca vrea să fie candidatul USR la prezidențiale: 'Sunt convins că eu aș capitaliza această încredere a românilor'

Dumitru Stanca, unul dintre candidații în competiția internă a USR pentru prezidențiale și cadrul militar în rezervă, a declarat că Armata este una dintre instituțiile care se bucură de o mare încredere în rândul românilor, precizând că e convins că ar capitaliza acest lucru.

„Stimați colegi din USR am onoarea și plăcerea să vă salut. Este salutul nostru, al militarilor, adaptat puțin contextului. Acea plăcere pentru că uneori onoarea de a saluta un superior nu vine la pachet cu plăcerea, dar au fost multe evenimente când am avut plăcerea ca militar să îmi salut superiorii. Sunt Stanca Dumitru cel de la care a pornit nebunia competiției interne și desemnarea candidatului la prezidențiale. Am pus pe forum un mesaj o rugăminte de a creiona candidatul USR la prezidențiale. Am avut puține răspunsuri și am spus că mă regăsesc în trăsături în mai mică sau mai mare măsură. Oamenilor le place să cumpere, nu să se vândă. Iar eu am vrut să văd ce vor să cumpere oamenii”, a afirmat Dumitru Stanca, sâmbătă, la Congresul USR, conform Mediafax.

Contracandidatul lui Barna vrea să distrugă tiparele: 'Nu e niciun atac. Dacă va fi să candidez din partea USR, vreau un singur mandat, nu mai mult'

El a mai spus că de multe ori partidele propun candidați și încearcă să îi impună, însă fără a lua în considerare preferințele românilor.

„Partidele vin cu candidați pe care încearcă să îi impună, dar fără să țină cont de preferințele românilor. Mi-am bazat candidatura pe una dintre opțiunile românilor, când vine vorba de încrederea în instituțiile statului și v-am spus că Armata se bucură de o mare încredere în rândul românilor. Sunt convins că eu aș capitaliza această încredere a românilor”, a conchis Stanca.

Dumitru Stanca, înscris în competiția internă pentru prezidențiale, este cadru militar în rezervă şi membru USR Ilfov. Un alt candidat pentru a deveni prezidențiabilul USR este Dragoş Dinulescu, este medic dentist şi membru în Biroul Judeţean USR Prahova.

În competiție sunt înscriși și liderul USR Dan Barna și senatorul Mihai Goțiu.

Câteva sute de delegați ai USR s-au reunit, sâmbătă, pentru a alege candidatul partidului la prezidențiale.