Dumnezeu a murit

Nietzsche a fost prima minte luminata care a realizat ca Occidentul a plecat unilateral pe panta materialismului aruncand la gunoiul istoriei religia si valorile aristocratiei. Revolutia Franceza a statutat declinul monarhiei si urcarea pe tron a clasei burgheze lacome, fapt demonstrat de cartea lui Piketty in care este subliniat ca nivelul inegalitatii de venituri, dupa 100 de ani de la 1789, era mai mare decat inainte de marea revolta sociala.

Libertatea, egalitatea si fraternitatea erau doar pe hartie, lucru evident si astazi, cand toate marile schisme sociale sunt doar niste butaforii adaptate pentru cateva creiere netede. Salvarea planetei este doar pentru gojizatii care colecteaza plastic si nicidecum pentru Ursula sau Bill Gates care pleaca in city break cu avioane private. La fel cum “Coruptia ucidea” doar pana am cheltuit miliarde de euro pe vaccinuri, izolete iluzorii si masti suficiente Romaniei pentru urmatoarele trei secole.

Dar sa revenim la subiectul zilei pe care vi-l relev in aceasta zi superba de sarbatoare. Faptul ca Romania urbana incearca sa se ralieze catre trendul “uciderii lui Dumnezeu” este un fapt dovedit de toate schimonosenile hashtag din ultimii ani. Biserica trebuie calcata in picioare, credinciosii fiind portretizati ca niste analfabeti indepartati de stiinta si cunoastere. Contrar asteptarilor mele, nici pandemia nu a reusit sa trezeasca aceasta clasa de ipocriti semidocti, vizionarea spectacolului macabru de stiinta a secolului XXI nereusind sa le miste impulsurile dintre neuronii rarefiati. Aceste suflete moarte, cum le-ar fi definit Gogol, nu reusesc sa inteleaga ca Dumnezeu nu poate fi demonstrat stiintific pentru ca nu putem analiza in laborator revelatia divina. Sunt atat de limitati intelectual incat nu inteleg ca exista fenomene reale care nu pot fi demonstrate stiintific, CONSTIINTA care ar trebui sa ii macine pe toti cand pun capul pe perna fiind un astfel de exemplu. Efectul PLACEBO vine din aceeasi categorie, forta corpului uman fiind net superioara oricarei substante chimice.

Pandemia a fost o prima incercare artificiala de lupta intre credinta si stiinta pentru tanara generatie. Probabil ca o mare parte dintre ei au cazut acest test, dar nu este niciodata prea tarziu sa alegi intoarcerea reala catre drumul drept. Asa cum detaliam mai demult, Dumnezeu este in fiecare dintre noi ascuns in spiritul fiecaruia. Dumnezeu nu poate muri pentru ca EL este parte din noi, dar poate trece in stare latenta prin ignoranta si micimea spirituala a noastra. Putem alege sa ne raportam la orice alta forma de ajutor atunci cand viata ne incearca taria caracterului, doar ca tin sa te anunt ca toate lucrurile imense din aceasta lume sunt gratis: DUMNEZEU SI IUBIREA.

Accesul la Dumnezeul din noi se face prin rugaciune pentru cei mai putin evoluati intelectual sau prin minte si instinct, pentru cei care reusesc sa traiasca permanent in adevar. Este atat de simplu si totusi, atat de greu. Lumea in care traim face aproape imposibila viata in adevar, lucrurile materiale marunte de care ne legam fericirea acaparandu-ne intreg sufletul. Adevarul este simplu pentru ca ne este relevat prin instinct, fiecare dintre noi il cunoastem si aproape toti alegem zilnic sa fugim de el. Astfel, lucram asiduu in crearea unor universuri artificiale presarate cu minciuni si realitati false. Pentru aceste suflete amarate, DUMNEZEU sta ascuns sub masca ipocriziei si presupusei stiinte care nu este despre El. Stiinta are cu totul alt scop si niciodata obiectivul ei nu a fost sa demonstreze existenta lui Dumnezeu. Si daca nu sunt siguri de asta, sa va indrume sa analizati in ce studii a fost demonstrata constiinta sau sufletul, si unde sunt localizate cu precizie?

Un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App