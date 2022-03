După 4 săptămâni de muncă, personalul de la Cernobîl a primit acceptul să plece: au lucrat în condiții foarte dificile

Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA) a anunţat că aproape jumătate din personalul centralei de la Cernobîl a putut face schimb de tură şi a putut merge acasă. Cei care au reuşit să plece de la centrală lucrau de aproape patru săptămâni, informează News.ro.

Directorul AIEA, Rafael Grossi, a postat pe Twitter că salută vestea despre rotaţia personalului, subliniind că "merită respectul şi admiraţia noastră deplină pentru că au lucrat în aceste circumstanţe extrem de dificile. Au fost acolo de mult prea mult timp. Sper din tot sufletul că personalul rămas din această tură se poate schimba în curând".



Grossi a mai spus că "vor continua consultările în vederea ajungerii la un acord asupra unui cadru pentru furnizarea asistenţei AIEA. Iniţiativa îşi propune să asigure siguranţa şi securitatea site-urilor nucleare din Ucraina.”



La 15 martie, Ucraina a informat AIEA că alimentarea cu energie electrică a centralei de la Cerbobîl a fost restabilită, iar personalul a reluat operaţiunile de reconectare a centralei la reţeaua de electricitate

De când trupele ruse au preluat controlul asupra centralei nucleare pe 24 februarie, cei 211 membri ai personalului tehnic şi paznici ai centralei nu au putut să plece, ceea ce înseamnă că "locuiseră efectiv acolo în ultimele trei săptămâni", potrivit AIEA.

