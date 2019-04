După aproape doi ani, Lucian Netejoru (IJ) scoate la lumină presiunile din timpul controlului la DNA: 'În tot timpul controlului am fost bombardaţi'

După aproape doi ani de la controlul efectual de Inspecţia Judiciară la DNA, inspectorul-şef Lucian Netejoru dezvăluie că instituţia pe care o conduce a fost supusă unor presiuni enorme din partea direcţiei conduse la acel moment de Laura Codruţa Kovesi.

"Eu sunt inspector judiciar din anul 2014. Nici ca inspector și nici ca inspector-șef nu am simțit alte presiuni decât cele care fost exercitate în timpul controlului la DNA. Despre toate aceste presiuni am făcut vorbire într-un document pe care l-am pus la dispoziția CSM.

În ce au constat aceste presiuni? Aș începe cu dosarul care mi-a fost făcut la DNA, cu privire la o apartenența din trecut la Masonerie. Nu am avut ocazia să o spun, dar o spun aici. Eu sunt mândru că am făcut parte din Masonerie, dar știind care îmi sunt îndatoririle, am renunțat la a fi membru în această organizație.

În tot timpul controlului am fost bombardați cu fel de fel de solicitări privind inspectorii care efectuau controlul. Pot să vă spun în premieră că primeam astfel de solicitări chiar și după încheierea programului, după ora 16, trimise cu poșta specială", a declarat Netejoru, într-un interviu la Antena 3.