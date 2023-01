După București și Timișoara, USR îngroapă încă un oraș în gunoi: În Alba Iulia, oamenii au livrat gunoiul la firma de salubritate

Condusă vreme de mai mulți ani de liberalul Mircea Hava, pe atunci membru greu al PDL, Alba Iulia a suferit o transformare spectaculoasă. Modernizat cu fonduri europene, micul oraș a devenit un centru de atracție pentru turiști din toată țara și nu numai. Odată cu venirea USR la conducerea orașului, Alba Iulia începe să semene cu surate mai mari, precum București sau Timișoara, însă nu în bine. Capitala Unirii din inima Ardealului a ajuns să fie îngropată sub gunoaie, la fel ca Timișoara sau București, conduse și ele de USR.

Locuitorii de pe strada Sălciua din municipiul Alba Iulia, care se două săptămâni se confruntă cu problema gunoiului menajer neridicat de către angajaţii firmei de salubritate, s-au mobilizat sâmbătă, au strâns gunoiul şi l-au dus cu un autoturism la sediul societăţii care are contract pentru salubrizare. Unul dintre participanţii la acţiune a povestit, pentru News.ro, că au recurs la această decizie după zile întregi în care au contactat reprezentanţii companiei, însă încercările lor de a rezolva problema în alt fel nu au dat rezultate.

O maşină încărcată cu deşeuri menajere neridicate de peste souă săptămâni a fost parcată, sâmbătă, în faţa sediului din Alba Iulia al societăţii RER Vest, profilată pe acţiuni de salubrizare şi care are contract cu municipiul Aba Iulia.

Gunoiul a fost adunat de la locuitorii de pe strada Sălciua, care se plâng că maşinile care ridică deşeurile menajere nu au mai trecut pe acolo de peste două săptămâni.

Unul dintre iniţiatorii acestui demers a povestit pentru News.ro, sub protecţia anonimatului, că locuitorii de pe această stradă situată într-un cartier rezidenţial nou au încercat, în ultimele două săptămâni, prin mai multe mijloace, să îi contacteze pe reprezentanţii companiei de salubritate RER Vest, pentru ca aceştia să ridice şi de pe strada lor deşeurile. Oamenii au cerut inclusiv numărul de telefon al unui şofer, pe care să îl contacteze ei, pentru ca acesta să meargă cu autogunoiera să ridice deşeurile.

Tentativele de a rezolva situaţia pe cale amiabilă nu au dat însă niciun rezultat, astfel că au decis să ducă gunoiul la sediul firmei de salubritate.

Conform sursei citate, în decurs de o oră o maşină de gunoi a fost trimisă la faţa locului şi a preluat deşeurile.

Municipiul Alba Iulia s-a mai confruntat cu probleme cauzate de sincopele în ridicarea gunoiului.

Săptămâna aceasta vineri seară, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, Alexandru Sinea, a scris pe Facebook că atât localnici, cât şi unii jurnalişti din presa locală semnalează periodic astfel de probleme.

„Din nefericire, serviciul de salubritate din Alba Iulia este departe de a fi perfect ori la standardele unui oraş european al anului 2023, aşa cum ne dorim cu toţii. Sesizările primite din partea cetăţenilor şi a mass-media locală au dus la acţiuni de control întreprinse de inspectorii DSP Alba, urmate, acolo unde a fost cazul, de sancţionarea părţilor responsabile pentru situaţia constatată. Din păcate, numărul acestor sesizări nu este deloc unul neglijabil. DSP Alba a acţionat şi va acţiona mereu cu promptitudine, ori de câte ori va apărea o situaţie care impune acest lucru. Sistemul de colectare a deşeurilor este un proces în care toate entităţile implicate poartă o responsabilitate. Administraţia publică locală şi compania care operează serviciul, alături de cetăţenii oraşului, pot face ca Alba Iulia să fie un oraş curat, iar astfel de situaţii, precum cele semnalate în ultima perioadă, să devină o excepţie, nu o situaţie recurentă, aşa se dovedeşte acum”, a transmis directorul DSP Alba.

Acesta sublinia că operatorul privat are datoria de a colecta deşeurile conform contractului de concesiune cu Primăria Alba Iulia şi contractelor individuale cu persoanele fizice ori juridice, respectând normele de igienă şi siguranţă sanitară, iar administraţia publică locală are datoria de a se asigura că aceste servicii sunt furnizate la parametri optimi şi, totodată, are datoria de a se asigura, prin intermediul Poliţiei Locale, că depozitarea deşeurilor se face numai în locurile amenajate special pentru acest lucru.

Sâmbătă, directorul DSP Alba a anunţat că toate amenzile pe care inspectorii Direcţiei le-au aplicat pentru neridicarea deşeurilor au fost contestate. „Fiind ceva repetitiv, consider ca s-ar impune măsuri la nivel contractual. Eventuale amenzi aplicate nu cred ca încălzesc cu ceva cetăţenii. Toate amenzile pe care DSP Alba le-a aplicat au fost contestate”, a transmis Alexandru Sinea.