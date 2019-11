După ce a anunțat marea epurare în ministere, Orban primește replica unui secretar de stat, fiul generalului în rezervă Tutilescu: 'Am onoarea să vă salut'

Marian Cătălin Tutilescu, fiul generalului în rezervă Marian Tutilescu, anunță joi pe Facebook că s-a eliberat, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

„Cand provii dintr-o familie de militar, in primii ani înveți ce înseamnă ONOAREA.

Am aflat ca sunt atât de important încât printre primele măsuri ale noului guvern s-a numărat și nominalizarea mea ca ... demis.

Am fost numit politic, am înțeles sa plec politic și politicos.

AM ONOAREA SA VA SALUT”, scrie Tutilescu pe Facebook.

Reacția acestuia vine ca replică la anunțul lui Ludovic Orban, care declara că a început deja să semneze decizii de demitere a unor secretari de stat, dând ca exemple deciziile de eliberare din funcţie ale fiilor unor politicieni precum Adrian Năstase, Dumitru Buzatu sau fiul generalului în rezervă Marian Tutilescu. "Cred că o să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere", a afirmat primul ministru.