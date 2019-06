După ce a câștigat șefia Federației de Tenis, Ion Țiriac anunță că se retrage, după 6 luni

Ion Țiriac fost ales presedinte al Federatiei Romane de Tenis, cu 32 de voturi din 46! Cel mai bogat om din Romania, Tiriac a implinit recent 80 de ani si a anuntat ca nu vrea sa-si duca mandatul la capat, potrivit sport.ro

Ion Tiriac: Ma retrag peste 6 luni!

Ion Tiriac a castigat un mandat de 4 ani la FRT, insa are de gand sa renunte dupa doar jumatate de an. Tiriac spunea recent ca vrea sa detensioneze situatia de la Federatie, ramasa fara finantare din partea Ministerului Tineretului si Sportului. "Eu o sa am un mandat scurt, de 6 luni, chiar daca este de patru ani", a spus miliardarul roman.

"Consider ca trebuie sa incerc sa fac acest motor din piese mici si sa si functioneze. Daca cumva ma aleg oamenii, aproape ca spun ca sper ca nu pentru ca am mai mult timp pentru mine, dar asa va fi datoria mea sa o fac. Nu pot singur, trebuie sa aleaga si ei intre ei pe cineva care vrea sa faca ceva. Dar pe cineva care chiar isi doreste sa faca ceva, nu doar titlu de vicepresedinte sau director. Sa facem ca acest motor sa porneasca", spunea Ion Tiriac in urma cu cateva zile, inainte de alegeri.

In cursa pentru cea mai inalta functie in cadrul FRT au fost initial Ion Tiriac, Ion Tupa, Liviu Ursuleanu, Razvan Itu si Marius Vecerdea, acesta din urma fiind un contestatar vehement al fostului Presedinte, George Cosac.