După ce a cerut să fie suspendată din partid, liderul PSD Maramureş sare în apărarea Sorinei Pintea: 'Sunt şocat şi revoltat de ce i s-a întâmplat'

Preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea, a afirmat miercuri, pe pagina sa de Facebook, că este "revoltat" şi "şocat" de modul cum a fost prezentată Sorina Pintea la televiziune în timp ce era dusă la un consult medical.

El a menţionat că nu face postarea în calitate de lider de partid sau preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, ci ca om."Sunt şocat şi revoltat de ce i s-a întâmplat Sorinei Pintea aseară. Un spectacol media grotesc, o hăituire a unei persoane bolnave, de dragul unui senzaţionalism ce ne este livrat şi pe care îl digerăm fără nicio întrebare. Vorbim, bătându-ne în piept, despre prezumţia de nevinovăţie. Însă credem în ea, o aplicăm în postările de pe reţelele sociale sau în discuţiile cu iz de suficienţă? Nu, evident. Citiţi comentariile: vedem un simplu front de ură ce mărşăluieşte implacabil împotriva unei femei suferinde, a familiei ei (...) Nimeni nu îşi mai pune întrebări, nimeni nu mai remarcă numeroasele elemente cel puţin ciudate ale acestui caz, toată lumea deţine adevărul şi o condamnă - fără a aştepta o hotărâre a Justiţiei - cu securea unor pixeli justiţiari", adaugă Gabriel Zetea, potrivit Agerpres.

Acesta a mai subliniat că s-a parcurs un drum lung pentru scoaterea Justiţie de sub influenţa lumii politice.



"Am parcurs un drum lung ca să scoatem Justiţia de sub influenţa politicului (şi, da, mai sunt de făcut paşi), încercăm să instalăm CSM în poziţia firească în arhitectura sistemului de justiţie, există necesare dialoguri cu asociaţiile de magistraţi. Dar în ce fel se face Justiţie cu Sorina plimbată aseară sub reflectoarele camerelor ce-i pălmuiesc faţa obosită? Cum este în folosul Justiţiei să vedem cătuşe pe mâinile ei şi îmbrâncirea ei de către 'forţele de ordine'? Cum ajută Justiţia plasarea în arest a unei persoane dovedit bolnavă de o gravă boală autoimună, transmiterea pe surse a locului şi orei şi plimbarea-împinsă de aseară? O să o spun şi o să repet mereu, fără să obosesc: nu este treaba mea, a noastră, să judecăm cine este vinovat sau nu. Este exclusiv treaba Justiţiei", a mai afirmat Gabriel Zetea.



Acesta şi-a încheiat postarea cu expresia "Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi".



Sorina Pintea, fostul ministru al Sănătăţii, a fost scoasă marţi din arestul Poliţiei, fiind transportată la o unitate medicală din reţeaua Ministerului Afacerilor Interne, pentru un consult de specialitate. În presă au apărut imagini cu aceasta încătuşată, în timp ce era dusă la spital.



Manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" din Baia Mare, Sorina Pintea a fost arestată preventiv, fiind acuzată de DNA de săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată.



La sfârşitul săptămânii trecute, preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea, a propus suspendarea din partid a Sorinei Pintea.