După ce a încercat tot ce i s-a oferit, Mel Gibson revine la rolul care îl prinde cel mai bine

Actorul american Mel Gibson revine la genul comediei cu rolul lui Moș Crăciun, în lungmetrajul "Fatman", care va realizat din 2020, relatează Associated Press, potrivit mediafax.

Pelicula îl are în centru pe personajul Kris Kringle, un Moș Crăciun neconvențional. Acesta devine ținta unui asasin plătit, angajat de un copil de 12 ani care este nemulțumit de faptul că a primit cărbuni de Crăciun.

Filmul va fi regizat de Ian și Eshom Nelms, iar producătorii executivi vor fi David Gordon Green și Danny McBride.

Drepturile internaționale și pentru SUA asupra filmului vor fi puse în vânzare la Festivalul de Film de la Cannes 2019 (14 - 25 mai), iar producția lungmetrajului va debuta la începutul anului 2020.

În anii 1990, Mel Gibson a fost unul dintre cei mai populari şi mai bine plătiţi actori din lume. El a câştigat două premii Oscar, la categoriile "cel mai bun regizor" şi "cel mai bun film", în 1995, cu pelicula "Braveheart/Inimă neînfricată". Celebrul regizor al filmelor "The Passion of the Christ/Patimile lui Hristos" şi "Apocalypto" a revenit în ianuarie 2011 pe marile ecrane, după o pauză de opt ani, cu rolul din thrillerul "Edge of Darkness/Scăpat de sub control".

Cele mai recent film regizat de Gibson a fost "Hacksaw Ridge/ Fără armă în linia întâi", o dramă de război lansată în 2016. Cele mai recente apariții cinematografice au fost în peliculele "The Expandables 3/ Eroi de sacrificiu 3"(2014), "Daddy's Home 2/ Tata în război cu ... tata 2"(2017) și "Dragged Across Concrete"(2018).