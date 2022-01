După ce a pierdut în calificări la Australian Open, Bernard Tomic, 'copilul teribil' al tenisului australian, a afirmat că este convins că are Covid-19

Bernard Tomic, "copilul teribil" al tenisului australian, a fost învins, marţi, în primul tur al calificărilor la Australian Open. El a afirmat că este bolnav şi este convins că are Covid-19, conform news.ro

În timp ce era condus cu 6-1, 2-1, de rusul Roman Safiullin (146 ATP), australianul, ex 17 mondial, aflat acum pe locul 257, i s-a adresat arbitrului de scaun: "Sunt sigur că voi fi testat pozitiv pentru Covid-19. Îţi voi face cinste cu cina dacă nu sunt pozitiv în trei zile. Altfel, tu eşti cel care mă invită la cină. Nu pot să cred că nimeni nu este testat aici. Jucătorii fac teste în camerele lor. Niciun test PCR oficial...".



Învins cu 6-1, 6-4 în 56 de minute, a postat apoi un nou mesaj pe reţelele de socializare: "Mi-e foarte rău, am revenit în camera mea de hotel. Am vorbit cu medicul turneului şi mi s-a cerut să mă izolez [...]. Vă ţin la curent".

Declaraţiile sale sunt asemănătoare cu cele ale lui Gilles Simon, care a postat duminică pe Twitter: "În orice caz, Australian Open a găsit soluţia pentru a nu avea o avalanşă de cazuri pozitive pe tabloul final. Nu mai fac teste. Simplu. Eficient".

Anul acesta, regula pentru participanţii la turneu este următoarea: un test la sosirea în Melbourne, izolare în aşteptarea rezultatului, libertate de mişcare odată ce acesta s-a dovedit negativ. Un al doilea test este efectuat în a şasea zi de prezenţă.