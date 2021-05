După ce a RATAT Oscarul, Colectiv e nominalizat la Peabody

Documentarul românesc „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, este nominalizat la premiile Peabody, care recompensează programe de televiziune, de radio şi alte produse media.

Comitetul de juraţi al Peabody Awards a anunţat marţi cei 60 de nominalizaţi pentru cele mai captivante şi motivante poveşti lansate în 2020.

Treizeci de câştigători vor fi aleşi la categoriile Copii şi tineri, Documentare, Entertainment, Ştiri, Podcast/ radio, Serviciu public şi Arte. Câştigătorii vor fi anunţaţi într-o ceremonie care va avea loc virtual în luna iunie, potrivit The Hollywood Reporter. Mai multe detalii urmează să fie comunicate.

Mai multe dintre proiectele nominalizate anul acesta abordează pandemia de Covid-19, altele vorbesc despre drepturile de vot, violenţa poliţiei, drepturile imigranţilor şi justiţia economică.

La categoria Documentare au fost selectate „colectiv” şi „Crip Camp” (produs de Higher Ground, compania lui Barack şi Michelle Obama), nominalizate la Oscar 2021, precum şi filme care s-au aflat pe lista scurtă pentru o nominalizare la Oscar, „All In: The Fight for Democracy”, „Welcome to Chechnya” şi „76 Days”, dar şi „Kingdom of Silence”, proiect despre Jamal Khashoggi, jurnalist Washington Post asasinat în 2018.

Printre nominalizaţii la categoria Entertainment se numără „Trouble Don’t Last Always” („Euphoria”), „I May Destroy You”, „La Llorona”, „The Late Show With Stephen Colbert”, „Never Have I Ever”, „Small Axe”, „Ted Lasso” şi „Unorthodox”.

PBS a primit cele mai multe selecţii, 12, urmată de Netflix, cu 9, HBO, cu 5, Amazon şi Showtime, cu câte 3, şi Apple TV+ şi CBS, cu câte 2.

Finaliştii au fost selectaţi din peste 1.300 de înscrieri. Nominalizaţii şi câştigătorii trebuie aleşi unanim de Comitetul de juraţi.

Premiile Peabody sunt administrate de Grady College of Journalism and Mass Communication de la University of Georgia.