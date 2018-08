După ce a recunoscut că i-a scris președintelui Klaus Iohannis pe bani, Giuliani anunță că vine la București

Telenovela cu scrisoarea transmisă primilor oameni în stat de fostul primar al New York-ului și actual avocat al președintelui SUA, Rudolph Giuliani continuă. După ce a recunoscut că a fost plătit pentru a scrie scrisoarea în care critică dur sistemul juridic din România, avocatul lui Donald Trump anunță că va descinde la București.

Anunțul a fost făcut de consulul general al României la New York, avocatul Catalin Dancu care a anunțat că Rudolph Giuliani, va veni in Bucuresti pentru o serie de conferințe pe teme de securitate.

Catalin Dancu a spus ca i se pare firesc ca Rudolph Giuliani sa se exprime despre Romania, avand in vedere ca va veni in curand la Bucuresti, referindu-se la scrisoarea pe care acesta i-a trimis-o lui Klaus Iohannis.

“Mi se pare un lucru destul de firesc, dar pe dumneavoastra v-a frapat pentru ca vine din partea unei mari personalitati americane. Giuliani este erou american dupa atentatele de la 11 septembrie. Este o icoana in New York. Este unul dintre cei mai buni specialisti americani in domeniul de securitate. Va pot spune ca am fost contactat de reprezentatii sai pentru organizarea la Bucuresti a doua conferinte cu tema protectiei datelor cu ocazia preluarii presedintiei Consiliului UE de catre Romania”, a spus Catalin Dancu.

Consulul Romaniei la New York a adaugat ca Rudolph Giuliani va veni in Romania inainte ca tara noastra sa preia presedintia Consiliului UE: “Americanii sunt foarte preocupati ca Romania sa nu devina o tinta in domeniul cyber si Giuliani, care are si o firma specializata, vrea sa vina la Bucuresti pe aceasta tema. Cred ca va veni pana ala sfarsitul anului”, a adaugat consulul.

Avocatul preşedintelui Donald Trump, Rudolf Giuliani, a fost plătit de o firmă de consultanţă în momentul în care a trimis preşedintelui României o scrisoare contrară poziţiei oficiale a Guvernului SUA, scrie Politico. Firma aparţine fostului director FBI Louis Freeh, care este avocatul omului de afaceri Puiu Popoviciu, dar și al lui Alexandru Adamescu. Ambii sunt la Londra, primul se sustrage unei condamnări definitive, iar al II-lea unui mandat de arestare emis de DNA pe numele său (un judecător a decis deja retrimiterea in România, iar acum Adamescu Jr. se află în faza de apel).

Giuliani a declarat marţi pentru Politico că scrisoarea sa se baza pe un raport care i-a fost prezentat de fostul director al FBI Loius Freeh, care conduce o firmă de consultanţă globală, Freeh Group International Solutions.