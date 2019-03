După ce a votat PENTRU conducerea SIIJ, un judecător din CSM contestă mecanismul legal de numire

După ce a contribuit decisiv, prin votul său din plenul CSM, la numirea procurorului Gheorghe Stan la conducerea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), judecătorul Bogdan Mateescu, reprezentant al judecătoriilor în CSM, susţine că procedura de desemnare a procurorilor cu funcţii de conducere şi de execuţie în cadrul SIIJ denotă o lipsă de consecvenţă a legiuitorului şi poate ridica probleme de constituţionalitate.

"Legat de aceasta sectie speciala pentru anchetarea magistratilor (SIIJ) formata din procurori, care nu stiu sa mai existe in vreo tara din lume:

Potrivit legii, din perspectiva numirii si revocarii, trebuie sa nuantam putin mesajul public in sensul ca aceasta sectie ar fi sub controlul plenar direct si nemijlocit al CSM, privit ca organ constitutional intreg.

Numirea depinde, in realitate, in mod direct, de o comisie formata din 3 judecatori de la CSM desemnati de Sectia pentru judecatori (plus un procuror, insa acesta nu a fost desemnat de Sectia pentru procurori din CSM).

Acesti 3 membri, atentie, trebuie sa fi functionat cel putin la o curte de apel (macar o zi, e suficient in conceptia legiuitorului). Deci doar dintre cei 5 judecatori de la Curti de apel si ICCJ se pot alege membrii comisiei, iar nu dintre cei 4 de la Judecatorii si Tribunale.

(Interesanta, din perspectiva dreptului constitutional, ar fi o discutie prin prisma art. 16 din Legea suprema cu privire la aceasta situatie fata de o diferenta de tratament intre membrii aceluiasi for administrativ consacrat constitutional, in concret fata de judecatorii de la judecatorii si tribunale deopotriva alesi de magistrati, iar membrii CSM au drepturi si obligatii egale, potrivit legii. CCR nu a avut ocazia sa se pronunte aici).

De ce spun ca, in concret, rolul central in procedura il are Comisia?

1. Cu privire la desemnarea procurorilor sefi si a celor de executie din SIIJ:

Comisia este cea care face desemnarea, exclusiv in urma unui interviu purtat pe baza unui proiect.

Plenul Consiliului nu poate face aprecieri cu privire la persoana desemnata ca procuror sef, ori cu privire la procurorii de executie, desemnati in acelasi mod de catre comisia de mai sus.

Plenul CSM doar valideaza si numeste automat ce stabileste comisia.

Plenul nu poate spune X, desemnat de catre comisie, nu e bun, e mai bun Y. Nu poate nici spune ca niciunul nu e bun. Trebuie, potrivit legii, sa il numeasca pe X.

Ce poate face, totusi, Plenul? Plenul poate doar invalida concursul dar numai si numai atunci cand e demonstrata frauda (nu a fost cazul, dar nu as putea spune acum cum ar putea fi dovedita vreo frauda cand singura proba este interviul).

Asadar, desemnarea de catre comisie obliga Plenul, potrivit legii, daca nu a fost dovedita vreo frauda la interviu. Chiar daca sa zicem ca ar putea fi dovedita o astfel de frauda, la votul de validare participa si cei trei membri ai comisiei.

2. Cu privire la revocarea procurorului sef al sectiei si a procurorilor de executie.

Plenul Consiliului nu poate revoca seful SIIJ si nici procurorii de executie decat daca aceeasi comisie propune revocarea.

Fara propunere nu se poate, Plenul este legat de aceasta.

Numai daca propune comisia, Plenul CSM poate aprecia. Daca nu propune, nu poate, tot potrivit legii.

Prin urmare, rolul Consiliului, ca organ reglementat la nivel constitutional, compus din membri "cu drepturi si obligatii egale" - conform legii, este, in concret, in opinia mea, diminuat in gestionarea numirii si revocarii acestei structuri de parchet, el neavand nicio putere de apreciere in cazul numirii si fiind legat de propunerea comisiei in cazul revocarii.

Am explicat, poate prea lung si poate prea tehnic pentru a raspunde mai multor intrebari care mi s-au pus in legatura cu atributiile mele, ca membru ales judecator asupra unei astfel de structuri de parchet, formata din... procurori.

Nu am raspunsuri in ceea ce priveste consecventa legiuitorului prin prisma principiului separarii carierei judecatorilor de cea a procurorilor in acest caz", scrie Mateescu pe Facebook.