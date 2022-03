După ce instanța a constatat că nu are calitatea de reprezentant al DSU, Raed Arafat acuză: 'Un nou fake news menit să decredibilizeze'

Secretarul de stat Raed Arafat acuză din nou presa de răspândirea de „fake news” după ce a fost relatată o hotărâre a instanței prin care s-a constatat că acesta nu are calitatea de reprezentant al DSU. O chestiune procedurală în instanță se transformă într-o discuție despre calitățile oficiale deținute legal de Arafat.

„Informatiile false circulate astazi care contesta legitimitatea pozitiei mele de sef al DSU sunt un nou fake news menit sa decredibilizeze activitatea institutiei pe care o coordonez si a mea profesionala, cat si personala!

Demontarea este usoara, prezentand adevarul prin documentele legal emise la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si care demonstreaza prin cel mai recent act in vigoare si in prezent, faptul ca ocup pozitia 3 din structura de conducere a MAI, respectiv cea de “secretar de stat sef al Dpartamentului pentru Situatii de Urgenta”. De subliniat este faptul ca numirea in functie de secretar de stat este in atributul prim-ministrului, iar stabilirea pozitiei in structura de conducere apartine ministrului, asa cum reiese din documentul prezentat in anexa!”, scrie Raed Arafat pe Facebook

Curtea de Apel Alba Iulia a constatat că, din documentele depuse până în prezent într-un dosar aflat pe rolul instanţei, nu rezultă că secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, are calitatea de reprezentant al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, admiţând excepţia lipsei calităţii de reprezentant pentru DSU a acestuia invocată de o reclamantă. Detalii AICI!

Avocatul Gheorghe Piperea afirma anterior că, „după toate probabilitățile, motivul pentru care judecătorul de la Alba Iulia este acela că Raed Arafat nu a fost niciodată desemnat oficial, de către premierii României, în funcția de șe al DSU”. Acest scenariu nu a fost confirmat sau infirmat oficial până acum, la mijloc putând fi doar o eroare în documentele depuse la instanță.